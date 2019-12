Italiane nel World Tour: I risultati del 02 Dicembre

Qualificazioni

W15 Antalya

Linda Sevcikova vs. Valentina Giavazzi 7-5 7-6(6)

W15 Monastir

Costanza Traversi [6] vs. Tamara Milosevic [11] 6-0 6-0

W15 Cairo

Nevena Sokovic [3] vs. Emma Belluomini 6-2 6-0

Marion Viertler vs. Chiara Bordo [9] 5-7 6-3 12-10

Clarissa Gai [5] vs. Mariya Poduraeva 6-3 3-6 9-11

W15 Heraklion

Stefana Lazar [6] vs. Sonia Cassani 7-5 6-0

W15 Jablonec nad Nisou

Ivana Sebestova [4] vs. Chiara Girelli 6-1 6-4