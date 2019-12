Italiani nel World Tour: I risultati del 02 Dicembre

Qualificazioni

M15 Heraklion

Mason Recci vs. Filippo Moroni [7] 6-7(5) 6-3 10-6

Biagio Gramaticopolo vs. Brandon Murphy 2-6 6-4 10-4

M15 Monastir

Philip Sikman vs. Nicolo Inserra [11] 6-3 6-4

M15 Santo Domingo

Osmel Rivera Granja vs. Tommaso Carnevale-Miino [9] 7-6(2) 6-4

M15 Cairo

Edoardo Lavagno [3] vs. Joao Monteiro 6-3 6-4

Stevan Popovic vs. Carlo De Nardi 6-4 5-7 7-10

Octavio Volpi [4] vs. Giulio Colacioppo 6-2 6-4

M15 Antalya

Miljan Zekic [2] vs. Manuel Mazza 7-5 6-3

Alberto Bronzetti vs. Kuzey Cekirge 5-7 2-6

Igor Shrolik vs. Simone Cacciapuoti 4-6 6-0 7-10

Jonas Greif vs. Pavel Shchaya-Zubrov 4-6 6-4 6-10