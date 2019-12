Fabio Fognini: “Sono quello che sono nel bene e nel male, quando gioco provo a mostrare le mie emozioni”

Fabio Fognini parteciperà, come già scritto nei giorni scorsi, il torneo di esibizione che terrà a Riyadh dal 12 al 14 Dicembre.

Dichiara Fognini: “Il Medio Oriente ha molta fame di tennis e credo che nei prossimi anni si debba giocare di più in questa zona.

Sicuramente aiuterebbe lo sviluppo del tennis e darebbe ai giocatori più opportunità.

È un onore giocare in questo nuovo evento. Sono felice che gli organizzatori abbiano scelto questa meta per giocare, è un posto unico.

Questa è sicuramente una gran opportunità per il popolo saudita che potrà assistere ad un evento mondiale dal vivo, penso questo vada bene anche per lo sviluppo del paese”.

“Il 2019 è stato un buon anno, il mio obiettivo è fare sempre meglio rispetto all’annata precedente.

Sono quello che sono nel bene e nel male, quando gioco provo a mostrare le mie emozioni e questo a volte risulta come una debolezza e a volte come una forza. Penso in ogni caso che alla gente piaccia vedermi giocare”