Roger Federer giocherà ancora con le Nike anche dopo l’accordo con On

L’accordo che Roger Federer ha raggiunto con il marchio di scarpe On, ha aperto l’opzione per risolvere il suo contratto con Nike.

Tuttavia, lo svizzero ha recentemente confermato che continuerà a indossare la Nike sui campi da tennis. “In questo momento sto ancora giocando con le scarpe Nike, perché si sono adattate ai miei piedi per molti anni. Quando non gioco a tennis, allora potò indossare una scarpa On. Penso che avremo abbastanza tempo per costruire un modello del genere anche per i campi da tennis. Ma non è stato ancora deciso nulla “.