Il giocatore perfetto secondo Roger Federer

Nel corso di un’intervista, Roger Federer ha descritto quello che potrebbe essere il suo giocatore ideale, andando a prendere i migliori colpi dei campioni dell’epoca moderna.

“Il giocatore perfetto? Dovrebbe avere il diritto di Gonzalez, il tocco di palla di Rios, il servizio di Isner o Sampras, il rovescio di Agassi o Djokovic. Inoltre lo spirito combattivo dovrebbe essere quello di qualcuno come Nadal. Aggiungo la volée di Edberg o Laver, e la calma in campo di Borg. Io non mi inserirò”.

Sarebbe un tennista formidabile. Voi che ne pensate?