Roger Federer: “Attualmente non ho un piano e non so per quanto tempo continuerò”

Roger Federer ha parlato della sua longevità nel circuito maggiore.

“Per me arrivare a questa longevità era impensabile. A inizio carriera ero conosciuto come un atleta poco continuo e questa longevità è forse la cosa che mi rende più orgoglioso.

Cerco di restare sempre in buona salute, ho una moglie e 4 figli e dopo il tennis voglio avere tempo anche per stare accanto a loro.

Attualmente non ho un piano e non so per quanto tempo continuerò.”

“Nel 2001 la vittoria a Wimbledon contro Sampras fu indimenticabile, ma ricordo anche la vittoria contro Djokovic nell’Us Open del 2007 e quella in Australia contro Nadal nella finale dell’Australian Open nel 2017.

Poi ovviamente ricordo l’oro nel doppio olimpico a Pechino nel 2008”.