Rafael Nadal spera che verranno unificate Davis e ATP Cup

Rafael Nadal parla della nuova Davis Cup: “C’è una cosa che non mi piace, l’unica cosa negativa: l’orario. Cominciare l’ultimo match del giorno all’una meno un quarto è un danno sia per i giocatori che per il pubblico. Domani è un giorno lavorativo e non si può chiedere alla gente di rientrare a casa alle tre di notte”.

“Non vedo altre soluzioni che unificare Coppa Davis e ATP Cup. Non c’è spazio per due Coppe del Mondo in un mese nel nostro calendario”.