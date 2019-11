La tournèe in America Latina di Roger Federer: Al momento il bilancio è di una vittoria e una sconfitta ed arriva il video di Maradona

Esordio positivo per Roger Federer nella prima delle cinque partite d’esibizione in programma in America Latina. A Santiago del Cile, in una Movistar Arena gremita nonostante l’ondata di proteste in corso nel Paese, Roger ha superato Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 4-6 6-4.

Dopo la vittoria a Santiago del Cile è arrivata però la prima sconfitta per Roger Federer nel suo tour sudamericano. Impegnato a Buenos Aires contro il tedesco Alexander Zverev, sparring partner dell’elvetico in questa tournée, Federer si è dovuto stavolta inchinare per 7-6 (7/2) 7-6 (7/2). Il match in Argentina in origine doveva essere contro Juan Martin Del Potro, ma il gigante di Tandil ha dovuto alzare bandiera bianca. La sfida tra Federer e Zverev proseguirà ora a Bogotà, Città del Messico e Quito.

Il passaggio di Roger Federer a Buenos Aires per un match d’esibizione con Alexander Zverev è stata anche l’occasione per un inaspettato messaggio. Al termine dell’incontro Federer si è infatti visto recapitare un video nientemeno che da Diego Armando Maradona. El Diez ha voluto esprimere la sua ammirazione per l’elvetico con le seguenti parole: “Sei e sarai sempre il più grande. Non c’è nessuno come te. Se hai un problema nel mio paese non esitare a chiamarmi e dimmi di cosa hai bisogno. Un bacio alla tua famiglia”