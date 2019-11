Davis Cup Finals, gli accoppiamenti dei quarti di finale: Spagna con Argentina, la Russia per la Serbia

E’ ufficiale il programma dei quarti di finale delle Davis Cup Finals 2019 in corso di svolgimento sui campi in cemento indoor della Caja Magica di Madrid. Il programma sarà aperto quest’oggi da Australia e Canada, inserite nella parte alta del tabellone: in palio, per la vincitrice, il pass per la semifinale con Serbia o Russia. I padroni di casa dell Spagna affronteranno l’Argentina, la Gran Bretagna dei fratelli Murray troverà invece la Germania di Kohlschreiber e Struff.

DAVIS CUP FINALS – QUARTI DI FINALE:

Serbia – Russia (venerdì ore 10.30)

Australia – Canada (oggi ore 18)

Gran Bretagna – Germania (venerdì ore 17.30)

Argentina – Spagna (venerdì ore 17.30)