Davis Cup Finals: oltre 12.000 presenze nel Day-1 alla Caja Magica di Madrid

E’ andato in archivio il Day-1 delle Davis Cup Finals, in corso di svolgimento in quel di Madrid. La prima giornata di gare, articolata in una sola sessione (primi incontri programmati alle ore 16), ha visto i successi di Canada (2-1 sull’Italia), Belgio (2-1 sulla Colombia) e Russia (3-0 sulla Croazia): ad assistere a queste sfide sono stati oltre 12.000 spettatori (12.114 per la precisione, come da comunicato rilasciato dagli organizzatori dell’evento). A questo numero si possono aggiungere le 8.316 persone che domenica hanno preso parte attiva all’Open Day, organizzato per fare in modo che si potesse assistere agli allenamenti dei giocatori in modo completamente gratuito.

Lunedì 18 novembre, prima di “far parlare il campo”, si è svolta anche la cerimonia d’apertura, alla quale hanno partecipato il DJ Alan Walker e Farruko: sul “Centrale” hanno sfilato tutte le diciotto compagini ai nastri di partenza. Già per la giornata odierna, comunque, ci si attende un numero ancora più elevato di presenze, dato l’esordio dei padroni di casa della Spagna (Nadal e compagni affronteranno la Russia, inizio alle 18).