Davis Cup Finals: esordi positivi per Belgio e Russia. Goffin s’impone in rimonta su Galan

Vittorie per Russia e Belgio nella giornata inaugurale delle Davis Cup Finals 2019 in corso di svolgimento a Madrid. I primi hanno archiviato la pratica Croazia già dopo i singolari grazie ai successi ottenuti da Andrey Rublev (tranquillo 6-3 6-3 su Borna Gojo, alla prima apparizione assoluta con la maglia della sua nazionale) e Karen Khachanov, che dopo aver ceduto il parziale d’apertura al tiebreak è uscito alla distanza contro Borna Coric, conquistando secondo e terzo set col medesimo score (6-4); entrambi sono tornati in campo per il doppio, nel quale si sono sbarazzati in due set di Ivan Dodig e Nikola Mektic con lo score di 7-6(3) 6-4.

I secondi, invece, hanno superato, come da pronostico, la Colombia: Steve Darcis non ha avuto alcun problema nel superare Santiago Giraldo per 6-3 6-2, mentre David Goffin, n.11 ATP, ha clamorosamente sofferto in avvio contro Daniel Elahi Galan, perdendo la prima frazione per 6-3. Il nativo di Liegi, col passare dei minuti, ha però acquisito maggior fiducia ed è finito col chiudere 6-3 al terzo. Solo l’incontro di doppio, terminato in tarda serata, ha premiato la formazione guidata da Pablo Gonzalez: Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, recenti semifinalisti alle ATP Finals di Londra, hanno sconfitto Sander Gille e Joran Vliegen per 6-7(5) 6-4 7-6(3).

CROAZIA – RUSSIA 0-3

Andrey Rublev (RUS) b.Borna Gojo (CRO) 6-3 6-3

Karen Khachanov (RUS) b. Borna Coric (CRO) 6-7(4) 6-4 6-4

Karen Khachanov/Andrey Rublev (RUS) b. Ivan Dodig/Nikola Mektic (CRO) 7-6(3) 6-4

BELGIO – COLOMBIA 2-1

Steve Darcis (BEL) b. Santiago Giraldo (COL) 6-3 6-2

David Goffin (BEL) b. Daniel Elahi Galan (COL) 3-6 6-3 6-3

Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) b. Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) 6-7(5) 6-4 7-6(3)