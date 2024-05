Pre Quali Roma 2024: I risultati completi della seconda giornata. Oggi si giocano gli incontri del Secondo Turno

Seconda giornata e fino al 3 maggio andranno infatti in scena le fasi finali delle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia 2024, culmine di un viaggio iniziato lo scorso settembre, che ha coinvolto oltre 50 mila persone. Questo il programma completo della giornata di oggi.

Cosa si ottiene:

In palio ci sono due wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia in singolare maschile; due per il main draw e due per le qualificazioni in singolare femminile; una per il main draw in doppio maschile e una in doppio femminile.

CLICAQUI PER IL LIVESCORE DELLE PRE-QUALI

🇮🇹 Programma delle Prequalificazioni del Torneo di Roma – 2° Turno

– **PREQ SF:** 🇮🇹 Anastasia Abagnato vs 🇮🇹 Anastasia Grymalska (11:00)– **PREQ SM:** 🇮🇹 Andrea Picchione vs 🇮🇹 Lorenzo Carboni (fb)

**Campo 1**

– **PREQ SM:** 🇮🇹 Giovanni Oradini vs 🇮🇹 Antonio Massara (11:00)

– **PREQ SF:** 🇮🇹 Beatrice Ricci vs 🇮🇹 Sara Milanese (fb)

**Campo 2**

– **PREQ SF:** 🇮🇹 Federica Urgesi vs 🇮🇹 Aurora Zantedeschi (11:00)

– **PREQ SM:** 🇮🇹 Massimo Giunta vs 🇮🇹 Raul Brancaccio (fb)

**Campo 4**

– **PREQ SF:** 🇮🇹 Enola Chiesa vs 🇮🇹 Vittoria Paganetti (11:00)

– **PREQ SF:** 🇮🇹 Denise Valente vs 🇮🇹 Diletta Cherubini (fb)

**Campo 6**

– **PREQ SM:** 🇮🇹 Manuel Mazza vs 🇮🇹 Luca Giacomini (11:00)

– **PREQ SF:** 🇮🇹 Fabrizio Andaloro vs 🇮🇹 Andrea Guerrieri (fb)

**Campo 12**

– **PREQ SM:** 🇮🇹 Edoardo Zanada vs 🇮🇹 Gabriele Piraino (11:00)

– **PREQ SF:** 🇮🇹 Dalila Spiteri vs 🇮🇹 Chiara Fornasieri (fb)

**Campo 13**

– **PREQ SM:** 🇮🇹 Giovanni Calvano vs 🇮🇹 Riccardo Bonadio (11:00)

– **PREQ SF:** 🇮🇹 Maria Viviani vs 🇮🇹 Federica Di Sarra (fb)

Piazza del Popolo

– **PREQ SF:** 🇮🇹 Isabella Serban vs 🇮🇹 Eleonora Alvisi (11:00)

– **PREQ SM:** 🇮🇹 Stefano Baldoni vs 🇮🇹 Facundo Juarez Vila (15:00)

**Doppio Maschile e Femminile** – 2° Turno

– **PREQ DM:** 🇮🇹 Traversi / 🇮🇹 Pinto vs 🇮🇹 Rocchetti / 🇮🇹 Piangerelli

– **PREQ DF:** 🇮🇹 Ghirardato / 🇮🇹 Zmau vs 🇮🇹 Bilardo / 🇮🇹 Ricca

– **PREQ SM:** 🇮🇹 Speziali / 🇮🇹 Bosio vs 🇮🇹 Alvisi / 🇮🇹 Ruggeri

– **PREQ DM:** 🇮🇹 Bonadio / 🇮🇹 Gramaticopolo vs 🇮🇹 Noce / 🇮🇹 Virgili

– **PREQ DF:** 🇮🇹 Vincent Ruggeri / 🇮🇹 Bortolotti vs 🇮🇹 Giunta / 🇮🇹 Tammaro

– **PREQ DM:** 🇮🇹 Mazza / 🇮🇹 Picchione vs 🇺🇦 Grymalska / 🇮🇹 Dell’Edera

– **PREQ DF:** 🇮🇹 Zantedeschi / 🇮🇹 Abagnato vs 🇮🇹 Rottoli / 🇮🇹 Piraino

– **PREQ DM:** 🇮🇹 Basiletti / 🇮🇹 Maduzzi vs 🇮🇹 Urgesi / 🇮🇹 Paganetti