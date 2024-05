Il fondo sovrano saudita sponsor anche del ranking WTA

Dopo l’ATP, tocca alla WTA. Il ricchissimo fondo sovrano saudita PIF diventa sponsor anche del ranking femminile. L’annuncio è venuto ieri notte dalla WTA, che in una nota afferma come “il sostegno all’ambizione condivisa di far crescere il tennis femminile e ispirare più donne a praticarlo”, si estenderà per “diversi anni”, in un periodo di tempo non ancora definito, e non si limiterà al classico title sponsor (ossia la denominazione della classifica) ma si allargherà all’ampliamento delle “iniziative esistenti” e allo sviluppo di “nuove opportunità per i giovani”.

Questo nuovo passo segue lo sbarco delle WTA Finals a Riyadh, la capitale dell’Arabia, fino al 2026. Lo scorso febbraio PIF è diventato title sponsor anche della classifica maschile.

The Public Investment Fund (PIF) and the WTA on Monday unveiled a multi-year partnership that will support their shared ambition to grow women’s professional tennis.

— wta (@WTA) May 20, 2024