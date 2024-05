Jannik Sinner: salta l’allenamento prima del quarto contro Auger-Aliassime

A poche ore dall’importante quarto di finale contro Felix Auger-Aliassime al Mutua Madrid Open, il tennista italiano Jannik Sinner desta preoccupazione tra i suoi tifosi. L’altoatesino, infatti, oggi non si è presentato sul Campo 4 per il consueto allenamento di rifinitura, inizialmente previsto per le 12:30 e successivamente posticipato alle 16:00.

Il mancato allenamento di Sinner solleva interrogativi sulle sue condizioni fisiche, considerando l’importanza della sfida che lo attende contro il temibile canadese. Tuttavia, al momento, dall’entourage del giovane azzurro non trapelano ulteriori informazioni che possano fare chiarezza sulla situazione.

Non è da escludere che la decisione di saltare la sessione di training possa essere legata alle condizioni meteorologiche nella capitale spagnola. Infatti, poco prima dell’orario previsto per l’allenamento, su Madrid si è abbattuto un acquazzone, e il Campo 4, sprovvisto di copertura, potrebbe non essere stato nelle condizioni ideali per consentire a Sinner di svolgere la sua regolare preparazione.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, i fan dell’azzurro incrociano le dita, sperando che il mancato allenamento odierno non sia il segnale di problemi fisici per Jannik. La sfida contro Auger-Aliassime si preannuncia intensa e spettacolare, e il pubblico italiano confida in un Sinner al 100% della forma per giocarsi le sue chance di accesso alla semifinale del prestigioso torneo madrileno.

Solo il match di domani potrà fugare ogni dubbio sulle reali condizioni del numero uno d’Italia, chiamato a una prova di forza e carattere contro un avversario determinato a contendergli un posto tra i migliori quattro del Mutua Madrid Open.





Francesco Paolo Villarico