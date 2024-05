Sorpresa a Madrid: Alcaraz crolla contro Rublev

Dopo Nadal, Alcaraz. L’edizione 2024 del Masters 1000 di Madrid è davvero amara per il pubblico locale, che dopo aver salutato ieri sera il super campione Rafa, probabilmente all’ultima apparizione alla Caja Magica, ora perde anche il nuovo idolo, Carlos Alcaraz. Il campione in carica del torneo infatti è stato rimontato da un ottimo Andrey Rublev nel match di quarti di finale, 4-6 6-3 6-2 il punteggio a favore del moscovita, che così vola in semifinale, dove attende l’esito del match serale tra Fritz e Cerundolo.

Rublev ha disputato la sua miglior partita da molte settimane a questa parte, riscattando sull’amato “rosso” il periodo nero iniziato con la terribile squalifica a Dubai, dopo la quale è entrato in un vortice di grandissima tensione e scarsa qualità, con prestazioni modeste e tante sconfitte. Oggi invece sul centrale di Madrid ha giocato una partita piuttosto consistente, alzando il livello dall’avvio del secondo set e regalando poco ad Alcaraz. La differenza tra i due giocatori è venuta proprio a livello di consistenza: Carlos dopo un primo set discreto, è calato vistosamente, finendo poi per crollare del tutto nel terzo parziale, giocato malissimo sia dal punto di vista tecnico che tattico.

Rublev infatti non ha fatto altro che gestire il suo “classico” tennis: molta spinta col diritto, veloce a girarsi sulla sinistra per martellare e chiudere il punto in progressione. Ma Alcaraz ha molti demeriti nel successo del russo: dopo il black out che gli è costato il break del secondo set – quello che ha deciso il parziale – non è più riuscito a ritrovare la miglior efficacia nel suo gioco. Ha commesso tantissimi errori di misura, forzando col diritto anche due metri fuori, e incaponendosi in scelte tattiche errate, come smorzate o attacchi fuori tempo. Un’incertezza palesata con un evidente nervosismo e un continuo dialogo con il suo angolo, al quale chiedeva le cose più basiche tipo “da che lato gli servo?” (informazioni che ovviamente Rublev, vivendo buona parte dell’anno in Spagna, ha peraltro potuto capire facilmente…).

Nel primo set Carlos ha giocato una partita discreta, è bastato un break nel quinto game, e anzi è andato vicino al doppio allungo non sfruttando due palle break (e set point) sul 5-3. Chiuso il parziale per 6-4, nel secondo set è incappato in una sorta di “disconnessione mentale” nel primo turno di servizio, dove ha alternato gran giocate ad errori marchiani, concedendo ben 5 palle break (0-40), e cedendo per la prima volta il turno di servizio. Non è riuscito a ottenere il contro break nel game successivo e quindi si è salvato in un complicatissimo settimo gioco, di nuovo scivolato 0-40. Alti e bassi, alcune giocare furibonde ma anche errori, tanto che nel game successivo ha avuto due chance di riaprire il parziale (15-40) ma non c’è riuscito. Rublev lì forse ha vinto la partita, è rimasto focalizzato e, respinto l’assalto di Alcaraz, ha chiuso 6-3 con un solido turno di battuta.

Nel terzo set Alcaraz ha subito ceduto il game di servizio con due errori terribili, un diritto davvero senza senso, figlio di tensione e scarsa lucidità. Rublev ha lottato nel game successivo, ha di nuovo respinto la reazione di Alcaraz – trovando anche aiuto dal servizio nel momento critico – e quindi è volato via sicuro verso il successo, con un altro break nel quinto game, questo davvero gentilmente offerto dallo spagnolo, crollato totalmente a quel punto in errori continui. Bravo Rublev a tenere in quei game che potevano riaprire la partita, per una volta più calmo e focalizzato.

“Rublev joins the party!” 🙌@AndreyRublev97 books a semi-final ticket at his 7th of the 9 ATP Masters 1000s@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/g1mztDut3t — ATP Tour (@atptour) May 1, 2024

Alcaraz ha sicuramente sofferto la poco attività nelle scorse settimane per il problema al braccio. Scarsa forma e cattive sensazioni che ha pagato mostrando il suo lato peggiore, quello insicuro nelle scelte di gioco, finendo per sbagliare palle per lui banali e retrocedendo così tanto la posizione sul campo da aprire il fianco ad Andrey, che ha avuto tutto il tempo per entrare con i piedi vicino alla riga di fondo e martellare col suo diritto pesante. Rublev si è preso la rivincita vs. Alcaraz, dopo l’unico precedente vinto dallo spagnolo alle Finals 2023. Adesso la sua strada continua, sarà probabilmente il favorito contro l’altro vincitore del quarto di finale odierno.

Alcaraz invece perde la sua seconda partita nel torneo, non difenderà i punti dello scorso anno, con Sinner che lo staccherà ancor più in classifica. Purtroppo è arrivata poco dopo la comunicazione del ritiro di Jannik, per i problemi all’anca sofferti negli ultimi giorni. Un vero peccato, senza lo spagnolo, Sinner sarebbe stato probabilmente il principale favorito del torneo.

Marco Mazzoni

[7] Andrey Rublev vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 16:00)