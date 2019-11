Next Gen ATP Finals: Jannik Sinner è in finale, domani affronterà De Minaur (VIDEO)

Prosegue il momento positivo di Jannik Sinner, qualificatosi per l’ultimo atto delle Next Gen ATP Finals che si concluderanno domani all’Allianz Cloud di Milano: l’azzurro, classe 2001, si è sbarazzato del serbo Miomir Kecmanovic, di due anni più grande, col punteggio di 2-4 4-1 4-2 4-2 in un’ora e 15 minuti di gioco. Prima finale in carriera nel circuito maggiore, dunque, per il diciottenne seguito da Riccardo Piatti: domani tornerà in campo contro l’australiano Alex De Minaur, numero 18 del ranking mondiale e primo favorito del torneo, che non ha avuto particolari problemi nel superare Frances Tiafoe nell’incontro che ha aperto la penultima giornata.

INIZIO LENTO PER JANNIK – Sinner, apparso piuttosto teso fin dall’ingresso in campo, non riesce a dare continuità ad un ottimo turno di battuta iniziale tenuto a zero: il nativo di San Candido è costretto a subire il tennis aggressivo e, allo stesso tempo, concreto del suo avversario, che gli concede davvero poche opportunità per rendersi pericoloso. Il break in favore del serbo arriva nel terzo gioco a causa di tre errori consecutivi col rovescio per l’azzurro: ottenuto il vantaggio, Kecmanovic lo gestisce nel migliore dei modi, “rischiando” di mandare in archivio il parziale addirittura in anticipo rispetto alla sequenza dei servizi essendosi procurato tre chance del doppio break sull’1-3. Al killer point, Sinner non si fa trovare impreparato e allunga, seppur di qualche istante, la conclusione della frazione: con la battuta a disposizione, Kecmanovic tiene a quindici e in 19 minuti chiude 4-2.

SINNER INIZIA A CARBURARE NEL 2° SET – Sinner, che continua ad accusare qualche problema di troppo in risposta (molta difficoltà ad avviare lo scambio, specialmente sulle prime di Kecmanovic), migliora notevolmente il rendimento con il rovescio, colpo che nel primo set lo ha tradito in più di un frangente. Diminuiscono gli errori e, di conseguenza, ne beneficia il suo tennis: solidità che diventa un fattore decisivo per la partita di Jannik Sinner. Sul servizio di Kecmanovic, l’italiano (avanti 2-1) spinge al momento opportuno con dritto e rovescio, non ha la necessità di trovare sempre gli angoli e spaventa il suo sfidante, da tutti considerato come l’erede di Novak Djokovic, portandosi sullo 0-30: il serbo accenna ad una mini-rimonta, ma poi va a vuoto col dritto e concede palla break a Sinner. Sul 30-40, l’altoatesino risponde bene costringendo Kecmanovic ad un errore pesantissimo di rovescio: arriva quindi il break, che Sinner conferma tenendo a quindici per il 4-1 finale in 16 minuti.

TERZO PARZIALE IN CONTROLLO – “Oggi devo stare qui con la testa“, dice Sinner a Riccardo Piatti nel coaching tra secondo e terzo set. E con la testa, il giovane azzurro, ci resta eccome: partenza sprint, subito lo “scippo” del servizio di Kecmanovic che gli consente di partire avanti nel punteggio. Avanti per 1-0, piccolo passaggio a vuoto dell’azzurro che si ritrova sullo 0-40 (doppio fallo ed errore di rovescio): quattro palle break da fronteggiare (killer point compreso) per il diciottenne. E’ una grinta fuori dal comune, abbinata ad una buona dose di coraggio, a consentirgli un recupero che pareva insperato: quattro punti di fila per la conquista del game che vale il 2-0. Kecmanovic, successivamente, prova a restare in scia: il serbo tiene due servizi, accorcia fino al 3-2 e si porta sullo 0-30 nel sesto gioco. Sinner, per l’ennesima volta, fa vedere tutte le sue immense capacità: altra rimonta, nessuna pressione accusata sul 40-40 (punto molto delicato perché avrebbe potuto portare il serbo al tiebreak) e 4-2 in 20 minuti. Chiusura perfetta con gran prima di servizio sul dritto di Kecmanovic.

QUARTO SET OK… CHE VALE LA FINALE – Kecmanovic sembra avere qualcosa in più di Sinner nelle fasi iniziali del quarto parziale: primo gioco tenuto a zero e 15-30 in risposta sul servizio dell’italiano che, però, non si fa cogliere impreparato e, sulle ali dell’entusiasmo, piazza l’ennesima rimonta di questa serata memorabile. Una rimonta che, se si può dire, ha una doppia valenza: ottenuto il game dell’1-1, Sinner approfitta di un Kecmanovic che ha vistosamente subito il contraccolpo per toglierli il servizio per la terza volta nel match. Il numero 95 ATP sciupa tre match point sul 3-1, ma dopo il cambio di campo tiene a zero chiudendo i conti.