Masters 1000 Parigi Bercy: Il programma di Sabato 02 Novembre

Court Central – Ora italiana: 11:45 (ora locale: 11:45 am)

1. [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs [5] Kevin Krawietz / Andreas Mies

2. [1] Novak Djokovic vs Grigor Dimitrov (non prima ore: 14:00)

3. Denis Shapovalov vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 16:30)

4. [8] Ivan Dodig / Filip Polasek vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov OR Karen Khachanov / Andrey Rublev