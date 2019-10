Wta Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Vittorie per Bencic e Bertens

Alla sua prima partecipazione Belinda Bencic (WTA 7) può ancora sperare di ottenere un biglietto per le semifinali delle WTA Finals di Shenzhen. Dopo il ko all’esordio per mano di Ashleigh Barty (1), la sangallese ha superato in un match carico di tensione Petra Kvitova (6) con il risultato di 6-3 1-6 6-4 e ora si giocherà le sue carte contro Kiki Bertens (10).

La sorprendente vittoria per 3-6 6-3 6-4 sulla numero uno del mondo dell’olandese, che ha preso il posto dell’infortunata Naomi Osaka (3), ha reso il quarto faccia a faccia del 2019 con la ceca una partita da dentro o fuori: la rossocrociata nei game iniziali ha avuto parecchie difficoltà alla risposta, ma ha comunque conquistato il primo set grazie a un break nel 7o gioco. Poi ha accusato un passaggio a vuoto, ma è tornata sui suoi migliori livelli nella terza frazione, caratterizzata da una serie di break e controbreak che l’hanno infine premiata.

Wta Finals Finals | Indoor | $6.000.000

Centre Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [4] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs [7] Samantha Stosur / Shuai Zhang



2. [1] Ashleigh Barty vs [Alt] Kiki Bertens (non prima ore: 11:30)



3. [6] Petra Kvitova vs [7] Belinda Bencic (non prima ore: 13:00)



4. [2] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs [6] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova



GIRONE ROSSO – (match vinti/persi – set vinti/persi)

1. Ashleigh Barty (AUS) 1/1 – 3/3

3. Naomi Osaka (JPN) 1/0 – 2/1 forfait

6. Petra Kvitova (CZE) 0/2 – 2/4

7. Belinda Bencic (SUI) 1/1 – 3/3

9. Kiki Bertens (NED) 1-0 – 2-1

GIRONE VIOLA – (match vinti/persi – set vinti/persi)

8. Elina Svitolina (UKR) 1/0 – 2/0

5. Simona Halep (ROU) 1/0 – 2/1

4. Bianca Andreescu (CAN) 0/1 – 1/2

2. Karolina Pliskova (CZE) 0/1 – 0/2