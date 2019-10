Felix Auger-Aliassime rinuncia al Masters 1000 di Parigi-Bercy e alle Next Gen ATP Finals

Dopo essersi ritirato, a tabellone compilato, dal torneo ATP 500 di Vienna a causa di un problema alla caviglia sinistra, Felix Auger-Aliassime ha annunciato di non poter prendere parte né al Masters 1000 di Parigi-Bercy né, tanto meno, alle Next Gen ATP Finals di Milano. Il tennista canadese, classe 2000, ha scritto questo messaggio sul suo profilo Instagram: “Dopo aver parlato con il mio team e con i medici, ho capito di non essere in grado di competere nei prossimi due tornei a cui ero iscritto. Conto di arrivare preparato ed in forma per le Davis Cup Finals di Madrid in programma dal 18 novembre“.