Andrea Gaudenzi è il nuovo Presidente dell’ATP

Andrea Gaudenzi, ex n. 18 del mondo nel 1995, è stato nominato nuovo Presidente dell’ATP.

E’ arrivata stamane la nota ufficiale dell’organizzazione dei giocatori comunicando che Andrea è il nuovo Capo dell’organizzazione.

Il suo incarico inizierà il prossimo 01 gennaio 2020 e terminerà dopo 4 anni.

Attualmente Andrea Gaudenzi è parte del board di ATP Media, la società che gestisce e commercializza i diritti degli eventi tennistici professionistici (diritti tv, stampa, immagini, ecc), è quindi già ben inserito nell’organo che dirige il tour. Dopo la carriera sportiva, che l’ha portato dentro la top 20 con la vittoria di due tornei ATP e soprattutto la finale in Coppa Davis nel 1998, Gaudenzi ha iniziato una brillante carriera manageriale. Laureato in legge (titolo ottenuto già ai tempi dell’attività sportiva) e specializzato in Master in Business Administration, è sempre rimasto nell’ambiente del tennis, occupandosi anche di contratti per società di scommesse e di gaming, ed ha fondato una società di management per sportivi.