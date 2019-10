Masters 1000 Shanghai: Il programma di Giovedì 10 Ottobre. All’alba con Fognini e a segure c’è Matteo Berrettini

Center Court 1 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] Daniil Medvedev vs [Q] Vasek Pospisil

2. [1] Novak Djokovic vs [16] John Isner (non prima ore: 08:00)

3. [13] David Goffin vs [2] Roger Federer (non prima ore: 12:30)

4. [5] Alexander Zverev vs Andrey Rublev

Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [10] Fabio Fognini vs [7] Karen Khachanov

2. [8] Roberto Bautista Agut vs [11] Matteo Berrettini

3. Hubert Hurkacz vs [6] Stefanos Tsitsipas

4. [15] Nikoloz Basilashvili vs [Q] Pablo Carreno Busta OR [4] Dominic Thiem (non prima ore: 11:30)

Grandstand Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Jamie Murray / Neal Skupski vs Novak Djokovic / Filip Krajinovic

Court 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Raven Klaasen / Michael Venus vs Henri Kontinen / John Peers

2. [7] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Ivan Dodig / Filip Polasek

3. [6] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs Felix Auger-Aliassime / Matteo Berrettini

4. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo (non prima ore: 08:00)