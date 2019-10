ATP Beijing: Matteo Berrettini cede con due tiebreak ad Andy Murray. L’azzurro ha sprecato due set point nel secondo set ed è stato avanti per 5 a 3 nel primo set

Sono stati fatali due tiebreak a Matteo Berrettini uscito di scena questa mattina nel torneo ATP 500 di Pechino.

L’azzurro si è arreso all’ex n.1 del mondo Andy Murray con il risultato di 76 (2) 76 (7) in 2 ore e 1 minuto di gioco.

Da segnalare che Berrettini nel primo set avanti per 5 a 3, ha subito il controbreak nel decimo gioco a 15.

Nel tiebreak l’azzurro è andato subito sotto per 1 a 4, prima di cedere la frazione per 7 punti a 2.

Nel secondo parziale Matteo in vantaggio per 2 a 0, subiva il controbreak nel terzo game.

Sul 3 a 2 Berrettini mancava quattro palle break e poi si andava al tiebreak senza che i due giocatori concedessero break point.

Nel tiebreak l’azzurro mancava l’appuntamento con due palle set (una anche sul servizio) e Murray alla prima palla match utile chiudeva la contesa per 9 punti a 7.

La partita punto per punto