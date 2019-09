Next Gen ATP Finals: Jannik Sinner riceve già la wild card senza partecipare al torneo di Pre Qualificazione

Jannik Sinner ha ricevuto la wild card per partecipare al torneo riservato agli 8 migliori giocatori del ranking mondiale nati a partire dal 1998 (Le Next Gen ATP Finals).

Appuntamento a Milano dal 5 al 9 novembre. Spazio anche per un secondo italiano come alternate.

Infatti a Milano ci sarà spazio anche per il vincitore del torneo di qualificazione che dall’1 al 3 novembre vedrà in campo allo Sporting Milano 3 i migliori 8 Next Gen italiani e che assegnerà il ruolo di riserva (alternate) per le Next Gen Atp Finals. Il finalista, invece, parteciperà al Red Bull Next Gen Open, torneo organizzato da Red Bull e Atp. Dovesse Sinner (attualmente numero 12 nella Race to Milan) qualificarsi di diritto, la wild card andrebbe al giocatore italiano vincitore del torneo di qualificazione.