Lorenzo Sonego vince a Genova: ““E’ straordinario vincere per il secondo anno di seguito a Genova”

Lorenzo Sonego conquista la diciassettesima edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis che si è concluso questa notte sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova con un Total Financial Commitment (montepremi+iscrizione) di 185mila Dollari. Una finale semplicemente fantastica conclusa dopo tre ore di gioco intorno all’una e trenta di notte al termine di un match iniziato poco prima delle 23 a causa della pioggia che ha colpito Valletta Cambiaso per tutta la giornata di domenica. Gli organizzatori sono riusciti nell’impresa di far disputare un match che resterà nella storia del torneo di Genova davanti a circa 500 persone. Trionfa dunque Lorenzo Sonego ma complimenti allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina che ha dimostrato di essere un grandissimo talento. Successo in tre set 6-2/ 4-6/ 7-6 per il piemontese che bissa dunque la vittoria del 2018 e scrive nuovamente il suo nome nell’albo d’oro del torneo. Una maratona emozionante con Sonego che è andato ad abbracciare subito dopo il punto decisivo lo spagnolo sconfortato dopo la sconfitta: “E’ straordinario vincere per il secondo anno di seguito a Genova, ero felicissimo di tornare qui ed è stato bellissimo per tutta la settimana il sostegno da parte del pubblico. E’ un torneo organizzato molto bene e il livello è davvero alto. E’ stata una finale splendida, il merito è di Alejandro (Davidovich Fokina, ndr) che ha giocato alla grande e gli faccio i complimenti: il futuro è suo, farà benissimo”, ha detto Sonego alla fine del match. “E’ stata davvero una finale emozionante, sono felice di essere arrivato così in alto nel torneo: peccato per la sconfitta ma Sonego ha disputato una grande partita”, sono invece le parole di un emozionato Davidovich Fokina durante le premiazioni.

Va in archivio un’edizione davvero super con una straordinaria presenza di pubblico: “Anche quest’anno Genova ha risposto alla grande – spiega Mauro Iguera , Presidente del Comitato Organizzatore – e siamo orgogliosi di questo”.