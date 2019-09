Us Open: Arriva il 19 esimo Slam per Rafael Nadal. Battuto Daniil Medveved per 6-4 al quinto set

Rafael Nadal (ATP 2) ha conquistato il suo 19o titolo dello Slam, portandosi a una sola lunghezza dal record di Roger Federer (3). Per la quarta volta in carriera il maiorchino si è aggiudicato gli US Open sconfiggendo Daniil Medvedev (5) in una finale combattutissima e molto spettacolare con in punteggio di 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4 in 4h49′ di battaglia.

Autore di un paio di errori di dritto non da lui in avvio, il 33enne spagnolo ha reagito da campione al break concesso nel terzo game, prendendo in mano le redini dello scambio e dell’incontro con continue discese a rete. Rispetto alla lezione subita poche settimane fa in Canada nel primo faccia a faccia, il 23enne russo è riuscito a tenere testa a Rafa, portando a casa anche due incredibili set. Nel quinto però l’esperienza e la tenacia dello spagnolo hanno fatto la differenza.

Dopo quelli del 2010, 2013 e 2017, si tratta come detto del quatro trionfo newyorkese per Nadal, che in bacheca vanta anche un Australian Open (2009), 12 Roland Garros (2005-08, 2010-14, 2017-19) e 2 Wimbledon (2008, 2010).

La partita punto per punto