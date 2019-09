WTA Zhengzhou: Il Tabellone di Quali. Nessuna italiana ai nastri di partenza

WTA Zhengzhou Premier | Cemento | $1.000.000

(1) Pattinama Kerkhove, Lesley vs Aoyama, Shuko

(WC) Kang, Jiaqi vs Zhao, Carol

(WC) Wu, Meixu vs Frech, Magdalena

Voracova, Renata vs (6) Cabrera, Lizette

(2) Wickmayer, Yanina vs Muhammad, Asia

Jaksic, Jovana vs (WC) Pigossi, Laura

Eikeri, Ulrikke vs Bains, Naiktha

(WC) Lister, Cornelia vs (5) Lu, Jia-Jing

(3) Perez, Ellen vs You, Xiaodi

Sharipova, Sabina vs Zlochova, Zuzana

Murray, Samantha vs Jurak, Darija

Kobori, Momoko vs (8) Kostic, Natalija

(4) Han, Xinyun vs (WC) Bai, Zhuoxuan

(WC) Gabueva, Angelina vs Cadantu, Alexandra

Kuwata, Hiroko vs (WC) Wang, Meiling

Zhang, Yuxuan vs (7) Liang, En-Shuo