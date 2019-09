Matteo Berrettini: “Ho imparato un’altra lezione, se vuoi le cose accadono” (VIDEO)

Matteo Berrettini : “Ero in campo e mi dicevo: sto assistendo ad uno dei più bei match che abbia mai visto. Cosa ricordo del match? In questo momento nulla. Sono fiero di quel che sto facendo, del mio team. E felice per tutti gli italiani, quelli che sono qui e quelli che mi seguono da casa”.

“Non so cosa dire, essere arrivato sin qui è straordinario. Ho imparato un’altra lezione, se vuoi le cose accadono. Arrivavo dall’infortunio alla caviglia e la mia forma fisica è migliorata nel corso del torneo. Contro Gasquet all’esordio mi facevano male tutti i muscoli. Ora sarà importante riposare mentalmente e fisicamente per essere pronto venerdì. Oggi in campo ho dato veramente tutto. Dopo il primo set perso non mi sono scoraggiato, ho reagito. Giocavo per la prima volta sull’Ashe, c’era tanto pubblico e molta umidità, ma nei match tre su cinque hai tempo per capire cosa fare, quali contromisure adottare. Ridevo per non piangere quando ho commesso il doppio fallo sul match point. Forse la tensione mi ha fatto cambiare l’impugnatura sulla seconda di servizio. Continua a provarci mi sono detto, sapevo che se avessi cominciato a lamentarmi avrei sicuramente perso la partita. Devi essere coraggioso mi ripetevo, devi essere aggressivo”.