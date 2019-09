Challenger Genova: Il resoconto di giornata. Ancora nel segno di Zeppieri (con il programma di domani)

Seconda giornata di partite e grande spettacolo all’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis giunto alla diciassettesima edizione in corso di svolgimento fino a domenica sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova con un Total Financial Commitment (montepremi+iscrizione) di 185mila Dollari. Vince nettamente il baby talento azzurro Giulio Zeppieri (nella foto) che batte Lorenzo Giustino, testa di serie numero 12 del torneo in due set: 6-3/6-2. “Sono contento, credo di aver disputato una buona partita. Obiettivo nel torneo? Andiamo avanti un passo alla volta con la voglia di migliorare ancora e cercare di superare più turni possibili. Qui a Genova c’è una bella organizzazione, un bel pubblico e un livello davvero alto”, ha detto Zeppieri. In poco più di un’ora il tennista di Roma ha conquistato così il pass per il prossimo turno del torneo e vola agli ottavi di finale. Avanti anche Alex Molcan che ha battuto 6-4/7-5 Thomaz Bellucci. Buona la prima anche per la testa di serie numero 7 del torneo, lo spagnolo Jaume Munar (numero 97 della classifica mondiale) che ha vinto in tre set contro l’argentino Carlos Berlocq (3-6/7-6/6-4). Ok anche lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles(6-2/6-4 sulla testa di serie numero 15, il belga Kimmer Coppejans) e il brasiliano Thiago Monteiro (testa di serie numero 8 del torneo) che vinto in due set contro Andrea Pellegrino (6-3/6-4). E domani toccherà alle primissime teste di serie, Albert Ramos è la numero 2. Torna a Genova dove aveva già vinto nel 2014: “Sono davvero contento di essere nuovamente qui – spiega il numero 51 della classifica mondiale – ho un bel ricordo ed è un torneo con un livello altissimo nel tabellone principale. I favoriti? La qualità è davvero importante, ogni giocatore può avere chance di conquistare il torneo”, conclude lo spagnolo

Mancano poche partite alla conclusione della seconda giornata dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis giunto alla diciassettesima edizione in corso di svolgimento fino a domenica sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova con un Total Financial Commitment (montepremi+iscrizione) di 185mila Dollar. Nelle partite del pomeriggio vince il tedesco Yannick Hanfmann che ha battuto in tre set l’italiano Andrea Vavassori (4-6/7-5/6-1). Prima vincente anche per l’argentino Guido Andreozzi, testa di serie numero 10, che habattuto in tre set (4-6/6-3/6-0) l’austriaco Sebastian Ofner. Debutto super pure per il giovane spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (nella foto), testa di serie numero 11 che batte senza problemi il croato Viktor Galovic (6-0/6-4) e negli ottavi di finale sfiderà Jaume Munar in un derby tutto spagnolo. Domani, mercoledì 4 settembre 2019, programma davvero ricco: sul campo centrale giocheranno le prime quattro teste di serie. Dalle 12 si alzerà il sipario col match tra Balazs e Molcan. A seguire lo spagnolo Albert Ramos, testa di serie numero 2, sfiderà l’azzurro Federico Gaio. Subito dopo toccherà a Marco Cecchinato (testa di serie numero 3) contro l’argentino Coria. Poi, non prima delle 19, il tedesco PhilippKohlschreiber, testa di serie numero 7, affronterà il talento azzurro Lorenzo Musetti. E quindi sempre sul centrale debutto di Lorenzo Sonego, testa di serie numero 1 e vincitore nella passata edizione, con il tedesco Hanfmann.

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [13] Attila Balazs vs [Q] Alex Molcan

2. Federico Gaio vs [2] Albert Ramos-Vinolas

3. Federico Coria vs [3] Marco Cecchinato

4. [4/WC] Philipp Kohlschreiber vs [WC] Lorenzo Musetti (non prima ore: 19:00)

5. [1/WC] Lorenzo Sonego vs [Q] Andrea Vavassori OR Yannick Hanfmann

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [4] Rogerio Dutra Silva / Roman Jebavy vs Tomislav Brkic / Ante Pavic

2. Filippo Baldi vs [5] Roberto Carballes Baena

3. Alejandro Tabilo vs [16] Jiri Vesely

4. Filippo Baldi / Salvatore Caruso vs [3] Guido Andreozzi / Andres Molteni

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [1] Matwe Middelkoop / Igor Zelenay vs Fabricio Neis / David Vega Hernandez

2. [WC] Andre Begemann / Florin Mergea vs [WC] Alessandro Giannessi / Gianluca Mager

3. Kimmer Coppejans / Thiago Monteiro vs Facundo Bagnis / Stefano Travaglia