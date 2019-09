Us Open: Matteo Berrettini regala al tennis italiano i quarti di finale. Dopo 42 anni un azzurro ai quarti a New York

Dopo 42 anni un giocatore italiano approda ai quarti di finale degli Us Open.

A riuscire a tale impresa è Matteo Berrettini che ha giocato un match perfetto ed ha battuto Andrey Rublev con il risultato di 61 64 76 (6) dopo 2 ore di gioco.

Nei quarti di finale Matteo Berrettini sfiderà uno tra Gael Monfils o Pablo Andujar.

Da segnalare che Berrettini dopo aver dominato il primo set, nel secondo parziale ha piazzato il break decisivo nel terzo gioco.

L’azzurro, senza concedere palle break, portava a casa la seconda frazione per 6 a 4.

Nel terzo set Matteo sul 5 pari strappava la battuta al suo avversario ma nel gioco successivo aveva un passaggio a vuoto cedendo il servizio.

Nel tiebreak Berrettini avanti per 5 a 2, con un minibreak di vantaggio, veniva agganciato dal russo che poi sul 5 a 6 annullava con un’ottima prima di servizio un match point al tennista italiano.

Sul 6 pari però Berrettini vinceva un duro scambio, che era anche un minibreak, e poi nel punto successivo dopo uno scambio giocato in maniera perfetta chiudeva la partita per 8 punti a 6.

