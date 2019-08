Challenger Como: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno e Ottavi di Finale

Challenger Como CH | Terra | e46.600 – 2° Turno e Ottavi di Finale

Campo Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Fabien Reboul vs [3] Pedro Sousa



CH Como Fabien Reboul Fabien Reboul 2 2 Pedro Sousa [3] Pedro Sousa [3] 6 6 Vincitore: P. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Reboul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 P. Sousa 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 F. Reboul 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Reboul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 P. Sousa 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Reboul 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Reboul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 P. Sousa 15-0 30-0 40-15 2-3 → 2-4 F. Reboul 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 P. Sousa 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Reboul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

2. [15] Thomaz Bellucci vs Dmitry Popko



CH Como Thomaz Bellucci [15] Thomaz Bellucci [15] 3 3 Dmitry Popko Dmitry Popko 6 6 Vincitore: D. POPKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Popko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Bellucci 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Popko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 T. Bellucci 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 D. Popko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Popko 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Popko 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-5 → 3-6 D. Popko 40-0 3-4 → 3-5 T. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Popko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Popko 0-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Popko 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 T. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Jelle Sels vs Sadio Doumbia (non prima ore: 13:30)



CH Como Jelle Sels Jelle Sels 6 7 Sadio Doumbia Sadio Doumbia 1 6 Vincitore: J. SELS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Doumbia 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Sels 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 S. Doumbia 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Sels 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 S. Doumbia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Sels 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Doumbia 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sels 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Doumbia 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sels 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 S. Doumbia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sels 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Doumbia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 J. Sels 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 S. Doumbia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Sels 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Doumbia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-A df 1-1 → 2-1 J. Sels 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Doumbia 15-0 30-0 0-0 → 0-1

4. [8] Alessandro Giannessi vs [10] Sebastian Ofner



CH Como Alessandro Giannessi [8] • Alessandro Giannessi [8] 0 0 Sebastian Ofner [10] Sebastian Ofner [10] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Giannessi 0-1 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

5. [1] Stefano Travaglia vs [13] Viktor Galovic (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Facundo Mena vs [9] Facundo Bagnis



CH Como Facundo Mena Facundo Mena 3 6 6 Facundo Bagnis [9] Facundo Bagnis [9] 6 3 1 Vincitore: F. MENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-1 → 6-1 F. Mena 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 F. Bagnis 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 F. Mena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 F. Mena 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Mena 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 F. Mena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 F. Mena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Bagnis 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 F. Mena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 F. Mena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Mena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Mena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Mena 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Mena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Jan Choinski vs [2] Salvatore Caruso (non prima ore: 12:00)



CH Como Jan Choinski Jan Choinski 7 6 Salvatore Caruso [2] Salvatore Caruso [2] 6 2 Vincitore: J. CHOINSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Caruso 15-0 15-15 df 15-30 5-2 → 6-2 J. Choinski 30-0 ace 4-2 → 5-2 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-1 → 3-1 J. Choinski 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 ace 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 J. Choinski 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Choinski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Choinski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-1 → 2-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. [14] Alejandro Tabilo OR Alex Molcan vs [LL] Fabien Reboul OR [3] Pedro Sousa (non prima ore: 13:30)



CH Como Alejandro Tabilo [14] • Alejandro Tabilo [14] 40 7 0 Pedro Sousa [3] Pedro Sousa [3] 15 6 1 2 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 P. Sousa 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 P. Sousa 15-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 ace 3-4 → 3-5 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [15] Thomaz Bellucci OR Dmitry Popko vs Jan Choinski OR [2] Salvatore Caruso



Il match deve ancora iniziare

5. Simone Bolelli / Andrea Pellegrino vs [4] Andrea Vavassori / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [14] Alejandro Tabilo vs Alex Molcan



CH Como Alejandro Tabilo [14] Alejandro Tabilo [14] 6 7 Alex Molcan Alex Molcan 4 6 Vincitore: A. TABILO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* df 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Molcan 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Tabilo 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Tabilo 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 A. Molcan 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace ace 1-1 → 2-1 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [4] Blaz Rola vs [PR] Daniel Altmaier (non prima ore: 12:00)



CH Como Blaz Rola [4] Blaz Rola [4] 6 3 4 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 3 6 6 Vincitore: D. ALTMAIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Rola 15-0 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 B. Rola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Rola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 B. Rola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Rola 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 B. Rola 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Rola 15-0 40-0 40-15 df 40-30 1-4 → 2-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 B. Rola 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 B. Rola 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Altmaier 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Rola 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 B. Rola 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-2 → 5-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Rola 15-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 B. Rola 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 D. Altmaier 15-0 30-0 1-0 → 1-1 B. Rola 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

3. [12] Christopher O’Connell vs [6] Andrej Martin



Il match deve ancora iniziare

4. Ante Pavic / Blaz Rola vs [WC] Andrea Arnaboldi / Federico Arnaboldi



CH Como Ante Pavic / Blaz Rola Ante Pavic / Blaz Rola 0 0 Andrea Arnaboldi / Federico Arnaboldi • Andrea Arnaboldi / Federico Arnaboldi 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Arnaboldi / Arnaboldi 0-0

CH Como Romain Arneodo / Julian Ocleppo Romain Arneodo / Julian Ocleppo 1 6 5 Ariel Behar / Gonzalo Escobar [2] Ariel Behar / Gonzalo Escobar [2] 6 4 10 Vincitori: BEHAR / ESCOBAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 A. Behar / Escobar 0-1 R. Arneodo / Ocleppo 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 2-6 3-6 3-7 4-7 4-8 4-9 5-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Arneodo / Ocleppo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 A. Behar / Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 5-3 → 5-4 R. Arneodo / Ocleppo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Behar / Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 R. Arneodo / Ocleppo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Behar / Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 R. Arneodo / Ocleppo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Arneodo / Ocleppo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Behar / Escobar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Arneodo / Ocleppo 0-15 0-30 15-40 1-5 → 1-6 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 R. Arneodo / Ocleppo 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 A. Behar / Escobar 0-15 15-15 30-15 0-3 → 0-4 R. Arneodo / Ocleppo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Arneodo / Ocleppo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

1. Romain Arneodo/ Julian Ocleppovs [2] Ariel Behar/ Gonzalo Escobar

2. [WC] Riccardo Balzerani / Francesco Forti vs [Alt] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



Il match deve ancora iniziare