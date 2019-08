Us Open: avversari spagnoli per Cecchinato/Seppi nel torneo di doppio

E’ stato sorteggiato il tabellone principale del doppio maschile agli Us Open 2019. Al via, per quanto concerne i colori italiani, ci sono Marco Cecchinato e Andreas Seppi: la coppia azzurra debutterà questa sera contro gli spagnoli Pablo Andujar e Fernando Verdasco.

In caso di vittoria, al secondo turno affronterebbero la coppia uscente dal match tra Herbert/Mahut, quarte teste di serie, e Bopanna/Shapovalov.

PRIMO TURNO ITALIANI

Cecchinato/Seppi vs Andujar (ESP)/Verdasco (ESP)