Us Open: Marco Cecchinato beffato al tiebreak del quinto set

Henri Laaksonen (ATP 119) vola per la prima volta in carriera al secondo turno degli US Open. L’elvetico, come già fatto a Melbourne e al Roland Garros, ha infatti superato il primo turno battendo Marco Cecchinato (66) in cinque set con i parziali di 7-6 (7/3) 7-6 (8/6) 2-6 3-6 7-6 (7/2). Il 27enne sciaffusano ha dimostrato nervi d’acciaio quando si è trovato sotto per 3-1 nel quinto set e tutto sembrava compromesso, rimontando e andando a prendersi il match con autorità contro l’italiano.

Laaksonen se la dovrà vedere ora contro Denis Shapovalov (33), che nella notte ha superato il giovane connazionale canadese Félix Auger-Aliassime (19) con un perentorio 6-1 6-1 6-4.

La partita punto per punto