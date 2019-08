Us Open: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego fanno sorridere l’Italia tennistica

Buona la prima per Matteo Berrettini agli Us Open,

Il 23enne romano, numero 25 del ranking mondiale e 24esima testa di serie, alla seconda presenza nel tabellone principale degli US Open. ha sconfitto per 64 63 26 62, in poco meno di due ore e tre quarti di partita, il francese Richard Gasquet, 33enne di Beziers.

Al secondo turno sfiderà l’australiano Jordan Thompson, numero 55 Atp (mai oltre il secondo turno nelle tre precedenti partecipazioni).

La partita punto per punto



Esordio più che convincente anche per Lorenzo Sonego: il 24enne torinese, numero 49 Atp, ha battuto per 63 64 64, in due ore e 21 minuti di partita, lo spagnolo Marcel Granollers, numero 91 del ranking mondiale.

Prossimo avversario per lui il vincente del match tra il britannico Kyle Edmund, numero 31 Atp e 30esima testa di serie (quarta partecipazione per lui agli Us Open con gli ottavi del 2016 come miglior risultato), e lo spagnolo Pablo Andujar, numero 70 Atp.

La partita punto per punto