US Open: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 1. Novak Djokovic avanza senza problemi. Fuori la Kerber

Novak Djokovic non ha avuto alcun problema a superare il primo turno degli US Open. Opposto al poco quotato Roberto Carballes Baena (ATP 76), il numero uno al mondo ha condotto le danze dall’inizio alla fine e, senza mai perdere il servizio, si è imposto per 6-4 6-1 6-4. Nel primo e nel terzo set gli è bastato un break al decimo e al quinto game, mentre nel secondo ha strappato la battuta due volte al suo avversario.

La prime sorprese ci sono state anche in campo femminile, con Angelique Kerber (WTA 14) che si è arresa in tre set per 7-5 0-6 6-4 alla francese Kristina Mladenovic (54) e Caroline Garcia che si è fatta superare dalla tunisina Ons Jabeur (62) per 7-6 (10/8) 6-2. Ha dal canto suo trovato la 12a sconfitta filata in questa stagione la canadese Eugenie Bouchard (119), eliminata con un doppio 6-3 dalla lettone Anastasia Sevastova (11).

Us Open – 1° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

Z. Diyas vs A. Barty



Z. Diyas vs A. Barty

Slam Us Open Z. Diyas Z. Diyas 6 3 2 A. Barty [2] A. Barty [2] 1 6 6 Vincitore: A. Barty

N. Djokovic vs R. Carballes Baena



N. Djokovic vs R. Carballes Baena

Slam Us Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 6 6 6 R. Carballes Baena R. Carballes Baena 4 1 4 Vincitore: N. Djokovic

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Williams vs M. Sharapova



Il match deve ancora iniziare

R. Federer vs S. Nagal



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

T. Martincova vs Ka. Pliskova



T. Martincova vs Ka. Pliskova

Slam Us Open T. Martincova T. Martincova 6 6 Ka. Pliskova [3] Ka. Pliskova [3] 7 7 Vincitore: Ka. Pliskova

P. Gunneswaran vs D. Medvedev



P. Gunneswaran vs D. Medvedev

Slam Us Open P. Gunneswaran P. Gunneswaran 4 1 2 D. Medvedev [5] D. Medvedev [5] 6 6 6 Vincitore: D. Medvedev

S. Zheng vs V. Williams



S. Zheng vs V. Williams

Slam Us Open S. Zheng S. Zheng 1 0 V. Williams V. Williams 6 6 Vincitore: V. Williams

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

S. Wawrinka vs J. Sinner



Il match deve ancora iniziare

M. Doi vs M. Keys



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

M. Trungelliti vs K. Nishikori



M. Trungelliti vs K. Nishikori

Slam Us Open M. Trungelliti M. Trungelliti 0 1 1 K. Nishikori [7] • K. Nishikori [7] 0 6 4

A. Kerber vs K. Mladenovic



A. Kerber vs K. Mladenovic

Slam Us Open A. Kerber [14] A. Kerber [14] 5 6 4 K. Mladenovic K. Mladenovic 7 0 6 Vincitore: K. Mladenovic

S. Querrey vs J.I. Londero



S. Querrey vs J.I. Londero

Slam Us Open S. Querrey S. Querrey 6 1 6 5 J.I. Londero J.I. Londero 3 6 7 7 Vincitore: J.I. Londero

S. Kenin vs C. Vandeweghe



S. Kenin vs C. Vandeweghe

Slam Us Open S. Kenin [20] S. Kenin [20] 15 5 C. Vandeweghe • C. Vandeweghe 40 4

Court 17 – Ore: 17:00

J. Konta vs D. Kasatkina



J. Konta vs D. Kasatkina

Slam Us Open J. Konta [16] J. Konta [16] 6 4 6 D. Kasatkina D. Kasatkina 1 6 2 Vincitore: J. Konta

F. Fognini vs R. Opelka



F. Fognini vs R. Opelka

Slam Us Open F. Fognini [11] F. Fognini [11] 3 4 7 3 R. Opelka R. Opelka 6 6 6 6 Vincitore: R. Opelka

E. Svitolina vs W. Osuigwe



E. Svitolina vs W. Osuigwe

Slam Us Open E. Svitolina [5] E. Svitolina [5] 6 7 W. Osuigwe W. Osuigwe 1 5 Vincitore: E. Svitolina

T. Fritz vs F. Lopez



T. Fritz vs F. Lopez

Slam Us Open T. Fritz [26] T. Fritz [26] 15 2 F. Lopez • F. Lopez 30 1

Court 5 – Ore: 17:00

E. Bouchard vs A. Sevastova



E. Bouchard vs A. Sevastova

Slam Us Open E. Bouchard E. Bouchard 3 3 A. Sevastova [12] A. Sevastova [12] 6 6 Vincitore: A. Sevastova

E. Alexandrova vs S. Stosur



E. Alexandrova vs S. Stosur

Slam Us Open E. Alexandrova E. Alexandrova 6 6 S. Stosur S. Stosur 1 3 Vincitore: E. Alexandrova

Z. Svajda vs P. Lorenzi



Z. Svajda vs P. Lorenzi

Slam Us Open Z. Svajda Z. Svajda 6 7 4 6 2 P. Lorenzi P. Lorenzi 3 6 6 7 6 Vincitore: P. Lorenzi

N. Jarry vs M. Raonic



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

C. Garcia vs O. Jabeur



C. Garcia vs O. Jabeur

Slam Us Open C. Garcia [27] C. Garcia [27] 6 2 O. Jabeur O. Jabeur 7 6 Vincitore: O. Jabeur

A. Mannarino vs D. Evans



A. Mannarino vs D. Evans

Slam Us Open A. Mannarino A. Mannarino 4 3 6 3 D. Evans D. Evans 6 6 2 6 Vincitore: D. Evans

G. Barrere vs C. Norrie



G. Barrere vs C. Norrie

Slam Us Open G. Barrere • G. Barrere 40 7 6 4 2 C. Norrie C. Norrie 15 6 4 6 3

C. Dolehide vs Q. Wang



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 17:00

T. Berdych vs J. Brooksby



T. Berdych vs J. Brooksby

Slam Us Open T. Berdych T. Berdych 1 6 4 4 J. Brooksby J. Brooksby 6 2 6 6 Vincitore: J. Brooksby

S. Kwon vs H. Dellien



S. Kwon vs H. Dellien

Slam Us Open S. Kwon S. Kwon 0 3 4 6 3 H. Dellien • H. Dellien 0 6 6 2 2 Vincitore: H. Dellien

V. Golubic vs S. Zhang



V. Golubic vs S. Zhang

Slam Us Open V. Golubic V. Golubic 2 1 S. Zhang [33] S. Zhang [33] 6 6 Vincitore: S. Zhang

L. Zhu vs X. Wang



L. Zhu vs X. Wang

Slam Us Open L. Zhu L. Zhu 0 0 X. Wang • X. Wang 0 0 Riscaldamento

Court 4 – Ore: 17:00

P. Martic vs T. Zidansek



P. Martic vs T. Zidansek

Slam Us Open P. Martic [22] P. Martic [22] 6 4 6 T. Zidansek T. Zidansek 4 6 1 Vincitore: P. Martic

M. Niculescu vs D. Yastremska



M. Niculescu vs D. Yastremska

Slam Us Open M. Niculescu M. Niculescu 4 6 2 D. Yastremska [32] D. Yastremska [32] 6 1 6 Vincitore: D. Yastremska

C. Moutet vs D. Goffin



C. Moutet vs D. Goffin

Slam Us Open C. Moutet C. Moutet 3 6 4 0 D. Goffin [15] D. Goffin [15] 6 3 6 6 Vincitore: D. Goffin

Y. Nishioka vs M. Giron



Y. Nishioka vs M. Giron

Slam Us Open Y. Nishioka • Y. Nishioka 40 0 M. Giron M. Giron 30 0

Court 6 – Ore: 17:00

M. Fucsovics vs N. Basilashvili



M. Fucsovics vs N. Basilashvili

Slam Us Open M. Fucsovics M. Fucsovics 6 4 2 6 3 N. Basilashvili [17] N. Basilashvili [17] 3 6 6 3 6 Vincitore: N. Basilashvili

I. Jorovic vs I. Swiatek



I. Jorovic vs I. Swiatek

Slam Us Open I. Jorovic I. Jorovic 0 1 I. Swiatek I. Swiatek 6 6 Vincitore: I. Swiatek

S. Peng vs V. Lepchenko



S. Peng vs V. Lepchenko

Slam Us Open S. Peng S. Peng 6 7 V. Lepchenko V. Lepchenko 2 6 Vincitore: S. Peng

G. Pella vs P. Carreno Busta



G. Pella vs P. Carreno Busta

Slam Us Open G. Pella [19] G. Pella [19] 0 3 P. Carreno Busta • P. Carreno Busta 0 4

Court 7 – Ore: 17:00

C. Garin vs C. Eubanks



C. Garin vs C. Eubanks

Slam Us Open C. Garin [31] C. Garin [31] 3 7 6 6 6 C. Eubanks C. Eubanks 6 6 4 7 3 Vincitore: C. Garin

E. Rybakina vs K. Muchova



E. Rybakina vs K. Muchova

Slam Us Open E. Rybakina E. Rybakina 4 4 K. Muchova K. Muchova 6 6 Vincitore: K. Muchova

B. Coric vs E. Donskoy



B. Coric vs E. Donskoy

Slam Us Open B. Coric [12] B. Coric [12] 7 6 6 E. Donskoy E. Donskoy 6 3 0 Vincitore: B. Coric

C. McNally vs T. Bacsinszky



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 17:00

M. Puig vs R. Peterson



M. Puig vs R. Peterson

Slam Us Open M. Puig M. Puig 3 3 R. Peterson R. Peterson 6 6 Vincitore: R. Peterson

P. Herbert vs A. de Minaur



P. Herbert vs A. de Minaur

Slam Us Open P. Herbert P. Herbert 4 2 7 5 A. de Minaur A. de Minaur 6 6 6 7 Vincitore: A. de Minaur

D. Koepfer vs J. Munar



D. Koepfer vs J. Munar

Slam Us Open D. Koepfer • D. Koepfer 15 6 7 5 J. Munar J. Munar 30 4 6 3

Court 9 – Ore: 17:00

M. Bolkvadze vs B. Pera



M. Bolkvadze vs B. Pera

Slam Us Open M. Bolkvadze M. Bolkvadze 6 5 6 B. Pera B. Pera 3 7 4 Vincitore: M. Bolkvadze

J. Cepelova vs S. Hsieh



J. Cepelova vs S. Hsieh

Slam Us Open J. Cepelova J. Cepelova 4 7 3 S. Hsieh [29] S. Hsieh [29] 6 5 6 Vincitore: S. Hsieh

P. Kohlschreiber vs L. Pouille



P. Kohlschreiber vs L. Pouille

Slam Us Open P. Kohlschreiber • P. Kohlschreiber 0 3 6 4 1 L. Pouille [25] L. Pouille [25] 30 6 4 6 1

R. Berankis vs J. Vesely



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 17:00

T. Monteiro vs B. Klahn



T. Monteiro vs B. Klahn

Slam Us Open T. Monteiro T. Monteiro 3 2 3 B. Klahn B. Klahn 6 6 6 Vincitore: B. Klahn

L. Davis vs J. Larsson



L. Davis vs J. Larsson

Slam Us Open L. Davis L. Davis 7 6 J. Larsson J. Larsson 5 2 Vincitore: L. Davis

A. Seppi vs G. Dimitrov



A. Seppi vs G. Dimitrov

Slam Us Open A. Seppi A. Seppi 1 7 4 3 G. Dimitrov G. Dimitrov 6 6 6 6 Vincitore: G. Dimitrov

M. Frech vs L. Siegemund



M. Frech vs L. Siegemund

Slam Us Open M. Frech • M. Frech 0 4 L. Siegemund L. Siegemund 0 5

Court 12 – Ore: 17:00

D. Kudla vs J. Tipsarevic



D. Kudla vs J. Tipsarevic

Slam Us Open D. Kudla D. Kudla 3 6 7 6 J. Tipsarevic J. Tipsarevic 6 1 6 1 Vincitore: D. Kudla

A. Sasnovich vs J. Brady



A. Sasnovich vs J. Brady

Slam Us Open A. Sasnovich A. Sasnovich 6 4 6 J. Brady J. Brady 1 6 0 Vincitore: A. Sasnovich

M. Sakkari vs C. Giorgi



M. Sakkari vs C. Giorgi

Slam Us Open M. Sakkari [30] M. Sakkari [30] 6 6 C. Giorgi C. Giorgi 1 0 Vincitore: M. Sakkari

J. Sock vs P. Cuevas



J. Sock vs P. Cuevas

Slam Us Open J. Sock J. Sock 0 4 5 P. Cuevas • P. Cuevas 0 6 6

Court 14 – Ore: 17:00

A. Bogdan vs H. Dart



A. Bogdan vs H. Dart

Slam Us Open A. Bogdan A. Bogdan 6 6 H. Dart H. Dart 3 1 Vincitore: A. Bogdan

M. Gasparyan vs P. Hon



M. Gasparyan vs P. Hon

Slam Us Open M. Gasparyan M. Gasparyan 7 6 P. Hon P. Hon

L. Djere vs M. Kecmanovic



Slam Us Open L. Djere L. Djere 2 1 5 M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 6 7 Vincitore: M. Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Djere 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 L. Djere 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Djere 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 M. Kecmanovic 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Djere 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Djere 0-15 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

H. Hurkacz vs J. Chardy



Slam Us Open H. Hurkacz H. Hurkacz 6* 6 3 6 J. Chardy J. Chardy 6 3 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-6 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Chardy 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Chardy 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 0-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 H. Hurkacz 15-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 17:00

S. Darcis vs D. Lajovic



Slam Us Open S. Darcis S. Darcis 5 3 3 D. Lajovic [27] D. Lajovic [27] 7 6 6 Vincitore: D. Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Darcis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Darcis 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Darcis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 S. Darcis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Darcis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 D. Lajovic 15-0 15-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Darcis 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 D. Lajovic 0-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Darcis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 S. Darcis 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

F. Ferro vs D. Gavrilova



Slam Us Open F. Ferro F. Ferro 6 6 D. Gavrilova D. Gavrilova 3 4 Vincitore: F. Ferro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Ferro 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Ferro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Ferro 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Ferro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Ferro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Ferro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Ferro 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 F. Ferro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 F. Ferro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 F. Ferro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

V. Kuzmova vs A. Van Uytvanck



Slam Us Open V. Kuzmova V. Kuzmova 4 4 A. Van Uytvanck A. Van Uytvanck 6 6 Vincitore: A. Van Uytvanck Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 V. Kuzmova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 V. Kuzmova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Kuzmova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Kuzmova 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 V. Kuzmova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Kuzmova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Benchetrit vs D. Dzumhur