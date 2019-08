Italiani nel World Tour: I risultati del 13 Agosto

1° Turno

M25 Memphis, TN

Luis Patino vs. Liam Caruana 2-6 3-6

M15 Sintra

Francesco Vilardo [8] vs. Pedro Araujo 6-4 6-3

M15 Moscow

Vladimir Korolev [2] vs. Alessandro Procopio [15] 6-3 1-6 9-11

Kenneth Raisma [8] vs. Giovanni Calvano [10] 4-6 4-6

M15 Irpin

Artem Smirnov [3] vs. Francesco Bessire 6-2 7-5

M15 Santa Cristina val Gardena

Andrea Borroni [4] vs. Pietro Orlando Fellin 7-5 6-4

Sandro Kopp [1] vs. Christian Fellin 6-2 6-1

andrea Picchione [3] vs. Horst Rieder [15] 6-1 1-0 RET

Moritz Trocker vs. Toby Martin 2-6 6-7(5)

Maurizio Speziali [7] vs. Gian Marco Ortenzi 5-7 5-7

Gabriele Moghini [6] vs. Alberto Bronzetti 6-0 7-6(5)

Federico Campana vs. Nicola Cigna 6-3 6-2

Antonio Massara [7] vs. Mattia Frinzi 6-3 6-1

Matteo Gigante vs. Vital Flurin Leuch [10] 6-3 4-6 6-10

Manuel Mazza vs. Federico Bertuccioli [13] 6-3 7-5

Alessandro Coppini vs. Jakob Aichhorn 5-7 4-6

Manfred Fellin vs. Facundo Diaz Acosta [6] 2-6 3-6

M15 Trier

Fabrizio Ornago [1] vs. Alexander Chepik 7-5 6-3

Milan Welte vs. Alessandro Dragoni 6-2 6-0

Alessandro Dragoni [3] vs. Maik Steiner [13] 4-6 2-6

Sebastian Eguez [7] vs. Filippo Giovannini [10] 4-6 6-2 10-8

M15 Tabarka

Yan Bondarevskiy [4] vs. Gianmarco Ferrari 6-2 6-1

Pasquale De Giorgio vs. Andrey Chepelev [2] 2-6 7-5 4-6

Luigi Castelletti vs. Mousa Shanan Zayed 7-6(6) 6-4