Christian Lindell si aggiudica il Trofeo Cassa di Risparmio di Rungg

Christian Lindell ha vinto la 22° edizione del torneo ITF “Trofeo Cassa di Risparmio” di Rungg, dotato di 25.000 dollari di montepremi. Il 27enne svedese si è imposto in finale sull’italiano Riccardo Balzerani in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3. Il titolo nel doppio è invece andato ai grandi favoriti Andrey Golubev (KAZ)/Felipe Meligeni (BRA).

Nella finale singolare si sono affrontati due tennisti di profilo altissimo. Lindell, alla sua quarta partecipazione in Alto Adige (rispettivamente due volte Bolzano e Rungg), ha giocato per la prima volta una finale, dopo essersi fermato sia nel 2017 che la scorsa settimana a Bolzano sempre in semifinale. Il vincitore del torneo bolzanino Riccardo Balzerani di Rieti era invece reduce da nove vittorie di fila. Il 20enne azzurro manca dunque la personale doppietta, impresa che finora non era mai riuscita a nessuno.

L’ex giocatore svedese di Coppa Davis, Lindell, ha vinto oggi il suo 13° titolo nel circuito ITF. Il numero 396 del mondo ha iniziato subito forte, mettendo Balzerani costantemente sotto pressione. Negli scambi lunghi, Lindell ha quasi sempre avuto la meglio sul reatino. Balzerani, che ieri ha eliminato il detentore del titolo Pietro Rondoni, ha invece commesso troppi errori gratuiti. Dopo soli 37 minuti di gioco Lindell ha chiuso il primo set sul 6-2.

Nella seconda frazione di gioco lo svedese si è portato subito sul 2-0, Balzerani ha però risposto nell’ottavo gioco con il rebreak del 4-4 pari. L’italiano ha preso in mano la gara, giocando a sprazzi anche un grande tennis. Nel decimo game Balzerani ha strappato nuovamente il turno di battuta a Lindell, aggiudicandosi il set per il 6-4. Così questa finale si è decisa nel terzo set.

Terzo parziale dove Lindell è scappato, grazie a due break, immediatamente sul 4-0, spianando così la strada per la conquista del match. Balzerani ha accorciato le distanze con un rebreak sul 3-4, ma dopo due ore e 25 minuti di gioco Lindell ha sfruttato, sempre su servizio dell’azzurro, il suo primo match point per il 6-3 finale. Oltre al trofeo “Cassa di Risparmio”, lo svedese incassa anche 3.239 euro di montepremi e 20 punti ATP. “È stata una partita equilibratissima. Sapevo, che per battere Balzerani dovevo servire molto bene. Per fortuna questo mi è riuscito abbastanza bene”, afferma il vincitore Lindell.

Golubev/Meligeni s’impongono nel doppio

Lindell nel pomeriggio ha cercato il bis nel doppio. Lo svedese ed il brasiliano Daniel Dutra da Silva si sono giocati il titolo contro Andrey Golubev (KAZ)/Felipe Meligeni (BRA), numero 1 del seeding. Nulla da fare però per Lindell/Dutra da Silva, che si sono dovuti arrendere dopo un’ora ed 11 minuti con un doppio 6-4, 6-4.

Tutti i vincitori del torneo ITF di Rungg dal 1998 al 2016

(tra parentesi il piazzamento nel ranking ATP)

1998 Uros Vico (971) – Matteo Colla (473) 7:6 6:1

1999 Filippo Volandri (430) – Maxime Boye (470) 6:2 7:5

2000 Filippo Messori (517) – Alessio Di Mauro (379) 6:4 6:1

2001 Benedikt Dorsch (989) – Patrik Mayr (-) 6:2 6:2

2002 Michal Kokta (516) – Johannes Ager (716) 6:4 2:6 6:1

2003 Gianluca Luddi (488) – Andreu Guilera-Jover (974) 7:5 6:3

2004 Massimo Ocera (420) – Dusan Karol (489) 4:6 6:4 6:3

2005 Alberto Brizzi (557) – Guillermo Carry (550) 6:4 6:3

2006 Giancarlo Petrazzuolo (446) – Aleksander Vlaski (340) 6:4 7:6

2007 Diego Junqueira (373) – Filip Prpic (367) 6:7 6:3 6:3

2008 Tomas Tenconi (361) – Jean-Rene Lisnard (251) 7:6 6:0

2009 Martin Klizan (328) – Philipp Oswald (308) 6:3 6:4

2010 Marco Crugnola (349) – Matthias Bachinger (327) 6:4 3:6 6:2

2011 Andres Molteni (212) – Alessandro Giannessi (266) 7:5 6:4

2012 Simone Vagnozzi (236) – Jorge Aguilar (300) 6:4 7:6

2013 Nikoloz Basilashvili (297) – Matteo Trevisan (439) 7:5 3:6 6:4

2014 Tomislav Brkic (350) – Daniele Giorgini (510) 7:6 (3) 7:6 (8)

2015 Federico Gaio (297) – Francisco Bahamonde (663) 6:4, 6:3

2016 Jeremy Jahn (307) – Yannick Hanfmann (340) 6:3, 6:2

2017 Mohamed Safwat (243) – Tomislav Brkic (358) 6:4, 6:3

2018 Pietro Rondoni (400) – Fabien Reboul (416) 6:4, 6:7(4), 6:1

2019 Christian Lindell (641) – Riccardo Balzerani (503) 6:2, 4:6, 6:3