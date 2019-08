Challenger Aptos: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale

Center Court – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Michael Redlicki vs [3] Taro Daniel



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Damir Dzumhur vs Lukas Lacko



Il match deve ancora iniziare

3. Ernesto Escobedo vs [5] Bjorn Fratangelo



Il match deve ancora iniziare

4. Hans Hach Verdugo / Sem Verbeek vs [3] Leander Paes / Max Purcell (non prima ore: 01:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Liam Broady vs [2] Steve Johnson (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Max Purcell vs [10] Go Soeda



Il match deve ancora iniziare

2. Borna Gojo vs [7] Marcos Giron



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Dominik Koepfer vs [Alt] Alexander Sarkissian



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Egor Gerasimov vs [12] Emilio Gomez



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Jamie Cerretani / Jonathan Erlich vs Nathaniel Lammons / Alex Lawson (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare