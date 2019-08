Challenger Yokkaichi: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana

Challenger Yokkaichi CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Uchiyama, Yasutaka vs Bye

(ITF) Shimabukuro, Sho vs (ITF) Mochizuki, Yuki

Matsui, Toshihide vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (13) Ochi, Makoto

(11) Nam, Ji Sung vs Bye

(ITF) Yamasaki, Jumpei vs Ellis, Blake

Zhu, Evan vs Trongcharoenchaikul, Wishaya

Bye vs (7) Moriya, Hiroki

(4) Chung, Hyeon vs Bye

Romios, Matthew Christopher vs (ITF) Lock, Benjamin

(Alt) Lock, Courtney John vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (14) Takahashi, Yusuke

(12) Yang, Tsung-Hua vs Bye

Shimizu, Yuta vs Song, Min-Kyu

(WC) Ito, Yuya vs Bourchier, Harry

Bye vs (5) Sugita, Yuichi

Challenger Yokkaichi CH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(8) Chung, Yunseong vs Bye

Kelly, Dayne vs Ayeni, Alafia

Heliovaara, Harri vs (WC) Hashikawa, Yasunori

Bye vs (9) Myneni, Saketh

(15) Tokuda, Renta vs Bye

(WC) Hazawa, Shinji vs Fancutt, Thomas

Fukuda, Sora vs (ITF) Takeuchi, Kento

Bye vs (3) Ito, Tatsuma

(6) Zhang, Ze vs Bye

Alternate vs Sekiguchi, Shuichi

Okamura, Issei vs Cui, Jie

Bye vs (10) Wu, Tung-Lin

(16) Ly, Nam Hoang vs Bye

Imai, Shintaro vs Tajima, Naoki

Alternate vs Catarina, Lucas

Bye vs (2) Duckworth, James