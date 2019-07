Challenger Lexington: Il Tabellone Principale. Jannik Sinner n.3 del seeding

Challenger Lexington CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1/SE) Polansky, Peter vs Bye

Sigouin, Benjamin vs (WC) Hohmann, Ronald

(ITF) Pervolarakis, Michail vs Korda, Sebastian

Bye vs (13) Aragone, JC

(11) Vukic, Aleksandar vs Bye

Gabashvili, Teymuraz vs Gojo, Borna

Shane, Ryan vs Qualifier

Bye vs (7) Santillan, Akira

(3) Sinner, Jannik vs Bye

(Alt) Zakharov, Alexey vs Garanganga, Takanyi

(ITF) Hoyt, Evan vs Rybakov, Alex

Bye vs (16) Cressy, Maxime

(12) Karlovskiy, Evgeny vs Bye

Sarmiento, Raymond vs Redlicki, Martin

Van Rijthoven, Tim vs (WC) Moreno De Alboran, Nicolas

Bye vs (5) Lee, Duckhee

Challenger Lexington CH | Cemento | $54.160 – Parte

Bassa

Bassa

(8) Uchida, Kaichi vs Bye

(WC) Kodat, Toby Alex vs Glasspool, Lloyd

(WC) Wallart, Enzo vs Crawford, Oliver

Bye vs (10) Wolf, J.J.

(14) Broady, Liam vs Bye

Bangoura, Sekou vs (ITF) Kirchheimer, Strong

(ITF) Hidalgo, Diego vs (WC) Clark, Ezekiel

Bye vs (4) Harris, Andrew

(6) Watanuki, Yosuke vs Bye

Krainik, Pavel vs Ritschard, Alexander

Mcnally, John vs (ITF) Sinclair, Colin

Bye vs (9) Banes, Maverick

(15) Altamirano, Collin vs Bye

Smith, Roy vs Leshem, Edan

Qualifier vs Draxl, Liam

Bye vs (2) Bolt, Alex