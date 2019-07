LiveTennis Cup 2019 – Wimbledon: Classifiche finali. L’utente BigLebowski vince il torneo, a mmarco82 l’ultima giornata. Arrivederci agli Us Open!

Dopo la storica finale tra Djokovic e Federer a Wimbledon, nella quale si è giocato per la prima volta il tiebreak al quinto e decisivo set, è arrivato il momento di stilare le classifiche finali della LiveTennis Cup.

Nella classifica di giornata a spuntarla, per una sola questione di tempo, è l’utente mmarco82 che riesce ad imporsi, a parità di punteggio, per solo 5 minuti di differenza.

Nella classifica generale, BigLebowski riesce a conservare la prima posizione ottenuta nella terzultima giornata e addirittura ad allungare su tutti gli inseguitori. Complimenti!

Più sotto trovate l’albo d’oro e le classifiche aggregate aggiornate all’ultima tappa. Ringraziamo anche tutti quelli che hanno risposto al nostro sondaggio, dal quale ricaveremo utili informazioni per offrivi qualcosa di più bello.

Il prossimo appuntamento con la LiveTennis Cup è tra poco più di un mese, a New York, in occasione dell’ultimo Slam della stagione, gli Us Open!

In caso di parità nella classifica di giornata, prevale chi ha inviato per primo il pronostico.

In caso di parità nella classifica generale, prevale chi ha più vittorie di giornata (tra parentesi), in caso di ulteriore parità, la data di registrazione al sito più antecedente.

N.B. Un utente potrà vincere al massimo un premio di giornata nel corso del torneo (anche se dovesse vincere due giornate, per esempio).

CLASSIFICA AGGREGATA LIVETENNIS CUP (di sempre, luglio 2019)

CLASSIFICA AGGREGATA LIVETENNIS CUP 2019 (Australian Open 2019, Roland Garros 2019, Wimbledon 2019)

Albo d’oro – Tappe

US Open 2011 – Lory278

Australian Open 2012 – BigLebowski

Miami 2012 – raonic

Roma 2012 – raonic

Roland Garros 2012 – il_pignolo

Wimbledon 2012 – refederer87

US Open 2012 – COREMI

Atp Finals 2012 – Edozoo

Australian Open 2013 – da.ferretti93

Indian Wells 2013 – Lory278

Roma 2013 – JCFerrero

Roland Garros 2013 – a-rod

Wimbledon 2013 – fedder

Us Open 2013 – Rog88

Atp Finals 2013 – Leo97

Australian Open 2014 – El Mingo

Indian Wells 2014 – pio_procida

Miami 2014 – il_pignolo

Madrid 2014 – il_pignolo

Roma 2014 – Fogno87

Roland Garros 2014 – sospiridalmare

Wimbledon 2014 – Alex83

Us Open 2014 – sospiridalmare

Atp Finals 2014 – viva il tennis

Australian Open 2015 – Pantera96

Indian Wells 2015 – Manuel89

Miami 2015 – wwenderww

Roma 2015 – alex83

Roland Garros 2015 – Michele93

Wimbledon 2015 – Orticoltura

Us Open 2015 – barca4ever

Atp Finals 2015 – 2B

Australian Open 2016 – vittorio69

Roma 2016 – leo97

Roland Garros 2016 – Alessio89

Wimbledon 2016 – Gico69

Us Open 2016 – Bounty

Atp Finals 2016 – Fighter 90

Australian Open 2017 – barca4ever

Miami 2017 – The best is Thomas

Roland Garros 2017 – Babaiaro

Wimbledon 2017 – Alex83

Us Open 2017 – Michael Scofield

Australian Open 2018 – ForeverMecir

Roland Garros 2018 – Kingroger81

Wimbledon 2018 – intrepid

Us Open 2018 – Swako

Australian Open 2019 – 19BIAGIO87

Roland Garros 2019 – verygabry

Wimbledon 2019 – BigLebowski