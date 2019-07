Wimbledon Juniores: Ecco i finalisti

Saranno Gimeno Valero-Mochizuki e Snigur-Noel le finali dei Championship Juniores che si disputeranno tra la giornata di sabato e quella di domenica. A sorprendere,ancora una volta, sono i ragazzi dove ci si aspettava una finale tra l’americano classe 2003 Martin Damm e il francese classe 2002 Mayot che deludono le attese della vigilia.

Si inizia subito con le semifinali tra il giapponese Shintaro Mochizuki e l’americano Martin Damm sul campo N18 e con la sfida tra Daria Snigur ed Emma Navarro sul campo N5:nella prima semifinale maschile scorrono veloci via i due parziali,il primo se lo aggiudica il nipponico classe 2003 con il punteggio di 6/1 mentre il secondo va allo statunitense con un netto bagel(6/0).Nel terzo,il giapponese,dopo aver annullato una PB al primo game al servizio,si porta sul 4/2 e si vede annullare,prima 5 palle per il 5/2,e poi cancellare due match point sul 5/3 e si fa brekkare da 5/4 40/15 e servizio il game successivo:si arriva cosi al 7/7 senza break,qui l’americano piazza una serie di vincenti e si porta 8/7 e servizio ma si fa strappare il servizio con anche MP a disposizione e perde il match 10/8. Sul campo N5 invece poca storia tra l’ucraina Snigur e l’americana Navarro che viene praticamente surclassata a suon di vincenti in 45min di gioco(6/3 6/0 il punteggio per l’ucraina classe 2002).

Match a senso unico anche la seconda semifinale femminile:la Noel continua nel suo meraviglioso stato di forma ed elimina la francese classe 2002 Parry(particolarmente fallosa quest’oggi,ben 30 non forzati per lei) col punteggio di 6/2 6/1. Più lottata invece la seconda semifinale maschile che si è conclusa a favore dello spagnolo 2001 Gimeno Valero col punteggio di 7/6(5) 6/4:lo spagnolo ha giocato i punti decisivi cinicamente(2/2 sulle PB) al contrario del francese che ha avuto molte più occasioni ma non le ha sfruttate(1/8 sulle PB).

Paolo Schiano