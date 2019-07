Wimbledon: Novak Djokovic primo finalista

Novak Djokovic andrà difendere domenica il titolo conquistato sulla sacra erba di Wimbledon lo scorso anno. Il serbo, numero uno al mondo, ha infatti superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut (ATP 22) con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 6-2 in 2h50′ e ora si giocherà la sua sesta finale a Londra, dove ha già trionfato quattro volte, battendo tra l’altro sia Roger Federer (in due occasioni) che Rafael Nadal, protagonisti dell’altro duello di giornata.

Il 31enne iberico, alla sua prima semifinale in carriera in uno Slam e che – pare – aveva già organizzato il suo addio al celibato ad Ibiza per questo weekend, ha comunque opposto fiera resistenza al Djoker il quale, a discapito del soprannome, non ha brillato per particolare simpatia in questo match. Significativo in questo senso, il gesto di stizza di Nole nei confronti del pubblico dopo il fortunoso punto dello spagnolo sul set point nel secondo parziale. Uno scivolone che non ha però fatto perdere la concentrazione a Djokovic, il quale ha poi sfruttato in modo chirurgico i pochi errori dell’avversario per conquistare i successivi due set.