Wimbledon: Nadal “Affrontare Roger è sempre un momento unico. Ritrovarlo su questo campo, undici anni dopo, significa molto per me”

Nella giornata di domani – venerdì 12 lu Roger Federer e Rafael Nadal si affronteranno per l’ennesima volta nel circuito, nel match valido per la semifinale di Wimbledon.

«Innazitutto sono felice di poter giocare nuovamente una semifinale», ha analizzato proprio Nadal.

“Affrontare Roger è sempre un momento unico. Ritrovarlo su questo campo, undici anni dopo, significa molto per me. E probabilmente per lui è la stessa cosa. Con il tempo diventa sempre più difficile scontrarsi in campo, ma siamo sempre qui e abbiamo nuovamente questa possibilità domani»