La vecchia guardia ancora resiste

Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Alla fine sono ancora loro che probabilmente si giocheranno l’ennesimo Slam. A Wimbledon si attendeva la riscossa della cosiddetta Next Gen, i vari Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov e compagnia che invece hanno abbandonato con una certa rapidità il torneo, lasciando ancora una volta spazio ai tre vecchietti.

Serena Williams dichiara: È fantastico vedere questi tre dominare nella stessa era

A tal proposito il maiorchino ha detto: “Non stiamo mandando messaggi a nessuno, stiamo solo portando avanti la nostra carriera nel miglior modo possibile. Questi ragazzi sono forti e un giorno saranno davanti a noi. È però vero che quanto abbiamo fatto in questi 15 anni è speciale”. Di tempo i giovani ne avranno per vincere, ma per il momento i maestri appaiono ancora intoccabili.