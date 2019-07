Wimbledon: Parlano Roger Federer e Matteo Berrettini. Berrettini “È stata una sveglia che penso mi farà crescere”

Roger Federer : “Mi aspettavo una partita difficile e con poche possibilità da sfruttare, in realtà è stato tutto il contrario.

Forse Berrettini era nervoso e non è stata la sua miglior giornata. Ne so qualcosa anche io”.

Ho incontrato il suo allenatore dopo l’incontro, Vincenzo Santopadre, e quasi mi ha ringraziato. Gli ho chiesto perché e mi ha risposto che era stata una lezione per Matteo.

Gli italiani sono duri ma mi piacciono molto. L’importante è che non sia troppo deluso. E’ buona cosa guardare avanti. Ci saranno molti bei momenti per lui durante la sua carriera. Ricordo che in un Open degli Stati Uniti ho perso con Mirnyi e sono andato da McDonald’s alle due del mattino, riflettendo su cosa fosse successo.

Alcune sconfitte non riesci a spiegartele. L’importante è fare un passo in avanti. Spero che Matteo lo faccia”.

Matteo Berrettini : “Ho il sorriso perché sono contento di quello che sto facendo. Aver giocato contro Federer sul Campo Centrale nel quarto turno di Wimbledon è stato un sogno che si è realizzato. Sto facendo il mio percorso, sto migliorando giorno dopo giorno, ho disputato una buona stagione sull’erba.

Ovviamente questa sconfitta mi brucia, ma oggi ho giocato contro il tennis. Devi giocare tante volte contro di lui per abituarti al suo gioco. Questa è la sua superficie preferita, il suo campo prediletto. Io sono stato poco pronto, mi fa piacere che lui mi rispetti e che mi abbia studiato per battermi.

Siamo tutti qui anche un po’ per lui, per tutto quello che ha dato al tennis e per le emozioni che ha regalato a questo sport. È stata una sveglia che penso mi farà crescere.

Mi dispiace perché ho giocato male, non ho avuto neppure una mezza occasione per entrare in partita. Sono stato travolto dalle emozioni, come era forse inevitabile. Ma mi consola la consapevolezza del percorso che sto facendo.

Federer a fine partita mi ha fatto i complimenti per i tornei giocati sull’erba. Io invece gli ho chiesto quanto gli dovevo pagare per la lezione di tennis.

Giocherò un paio di tornei sulla terra prima della trasferta americana. Sarà la prima volta che giocherò a Montreal e Cincinnati, spero di essere al massimo per gli US Open. Ho tanto fiducia nonostante la sconfitta di oggi.

Vado in America con una consapevolezza diversa, ma so che dovrò lavorare ancora duramente”.