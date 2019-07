Wimbledon: Berrettini falloso e contratto, Federer s’impone in poco più di un’ora

Un sogno, quello di sconfiggere il proprio idolo d’infanzia, che rimarrà soltanto tale, almeno per il momento. La sfida contro il suo giocatore preferito si rivela più amara del previsto per Matteo Berrettini: il tennista romano, classe 1996, alla terza partita in carriera contro un Top-5, si arrende al cospetto di Roger Federer col punteggio di 6-1 6-2 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco, di fronte ad un Campo Centrale completamente esaurito per l’occasione.

L’avventura a Wimbledon del ventitreenne azzurro, dunque, si interrompe agli ottavi di finale, mai centrati prima d’ora in un Major. Federer, dal canto suo, approda ai quarti di finale dello Slam britannico per la diciassettesima volta in carriera, la sesta consecutiva: il suo prossimo avversario sarà il vincente del match tra il giapponese Kei Nishikori, con il quale ha un bilancio di sette vittorie e tre sconfitte, e il kazako Mikhail Kukushkin, affrontato in due occasioni (Wimbledon 2011 e Basilea 2015).

PRIMO SET – Tensione alle stelle per Berrettini in avvio di partita: l’azzurro mantiene saldamente il primo turno di battuta, aiutato da un ottimo servizio, ma già dal secondo si ritrova di fronte a difficoltà insormontabili. Tanti errori per Berrettini, alcuni dei quali anche molto strani per gli standard del laziale: a fare la differenza, inevitabilmente, il palcoscenico piuttosto importante e la caratura dell’avversario. L’italiano cede a quindici il quarto gioco, a trenta il sesto: Federer, pur senza giocare il suo miglior tennis, chiude la frazione per 6-1 in 17 minuti.

SECONDO SET – Il match continua sulla falsariga del primo parziale, con un Berrettini che fa della tensione il suo punto debole e un Federer che, senza alcuna fatica, gestisce ogni scambio. L’italiano mantiene percentuali piuttosto basse al servizio (27% di prime, 31% di punti vinti con la seconda) e, allo stesso tempo, non riesce mai a rendersi pericoloso in risposta. Berrettini perde la battuta in due occasioni, mantenendosi dunque “costante” rispetto a quanto fatto nel primo set. Federer, senza concedere palle break, chiude la frazione per 6-2.

TERZO SET – Passano i minuti, ma Berrettini non scarica la tensione e continua a giocare piuttosto contratto. Subìto il break a zero nel gioco inaugurale, l’azzurro si ritrova costretto immediatamente ad inseguire. Nel terzo gioco, Berrettini non sfrutta il vantaggio di 30-0 e cede nuovamente la battuta; Federer annulla una palla del controbreak e allunga sul 4-0, chiudendo di fatto le sorti dell’incontro. Un match che lo svizzero mette in cascina pochi minuti più tardi con lo score di 6-2: Wimbledon, per Re Roger, continua.

Cronaca di Lorenzo Carini

La partita punto per punto