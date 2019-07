ITF Junior: Lorenzo Rottoli vince nel J3 in Ucraina. A Wimbledon Cobolli al secondo turno, fuori tutti gli altri. Luca Nardi vince nel doppio in Olanda. Raggi e Raffaeta vincono nel doppio in Romania

Tanti giovani italiani in campo questa settimana. Occhi puntati ovviamente su Wimbledon junior che ha preso il via giovedì con le qualificazioni e ieri con il tabellone principale. Come già raccontato su questo sito, l’Italia, senza i migliori 2001 e 2002 (Sinner, Musetti, Zeppieri e Cocciaretto) che hanno abbandonato il circuito junior, si trova con un solo tennista ancora in gara, è Flavio Cobolli che ha superato al primo turno l’uzbeko Fomin con il punteggio di 6-2 6-4. Al secondo turno se la vedrà con il forte rumeno Jianu. Subito eliminati invece Francesco Passaro, sconfitto dalla testa di serie numero 4, l’americano Damn per 6-2 6-7 6-4 e Matteo Arnaldi, eliminato dalla wild card inglese Fery per 7-6 6-1. I nostri tre rappresentanti sono in gara anche in doppio, Arnaldi e Passaro giocano in coppia assieme, Cobolli assieme allo svizzero Stricker con il quale ha raggiunto la finale nell’ultimo Roland Garros.

Nel femminile, nessuna italiana ha raggiunto il tabellone principale del torneo. Avevamo tre rappresentanti nelle qualificazioni, Lisa Pigato ha perso al primo turno dall’americana Yepifanova per 6-3 6-3, Melania Delai ha prima vinto contro la britannica Adeshina per 6-2 2-6 11-9, ma poi ha perso con la giapponese Kozaki per 6-4 6-4, Sara Ziodato ha prima vinto con la portoricana Kynoch per 6-3 7-6 ma poi ha perso con la polacca Baszak per 6-3 6-4. Nessuna italiana è stata ammessa nemmeno al tabellone di doppio.

Poca gloria anche per gli italiani che hanno partecipato al J1 di Roehampton sull’erba in preparazione a Wimbledon. Nel maschile Luciano Darderi ha superato le qualificazioni, poi è stato sconfitto al primo turno, così come sono stati eliminati al primo turno tutti gli altri italiani presenti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Francesco Passaro. Nel femminile non hanno superato le qualificazioni Cristina Tiglea, Sara Ziodato e Lisa Pigato.

Questa settimana sono comunque arrivate tre vittorie da tornei ITF Junior di grado minore, una in singolare maschile, una nel doppio maschile e una nel doppio femminile. Lorenzo Rottoli che ha vinto il torneo J3 disputato in Ucraina, sconfiggendo in finale il giocatore di casa Baklanov per 7-5 6-3. Nel femminile dello stesso torneo Giulia Martinelli ha perso al primo turno e Denise Valente non ha superato le qualificazioni.

Nel torneo J2 in Olanda, buona semifinale per Luca Nardi, terzo turno per Biagio Gramaticopolo, secondo turno per Marcello Serafini, primo turno per Leonardo Malgaroli. Luca Nardi ha vinto in doppio giocando in coppia con lo svizzero Kym.

L’altra vittoria è arrivata del J5 in Romania dove Camilla Raggi e Elena Raffaeta hanno vinto il torneo di doppio. Nel singolare quarti di finale per Camilla Raggi e secondo turno per Elena Raffaeta. Nel maschile dello stesso torneo secondo turno per Daniele Minighini e Leonardo Rossi, non si è qualificato Marco Mania.

Nel torneo J4 in Grecia finale per Alberto Orso, secondo turno per Alessio Tramontin, non hanno superato le quali Leonardo Biasolo, Antonio Iaquinto e Federico Scotuzzi. Nel femminile semifinale per Giorgia Pedone, secondo turno per Virginia Ferrara, Milena Jovetic e Anastasia Abbgnato, primo turno per Ottavia Massetti e Vittoria Modesti.

Nel torneo J4 in Germania, terzo turno per Diletta Cherubini. Nel maschile primo turno, dopo aver superato le quali per Tobias Kirchlechner. Non ha superato le quali Nicolò Toffanin.

Nel torneo J5 in Georgia quarti di finale per Filippo di Perna, secondo turno per Lorenzo Bielli, primo turno per Alfredo de Marinis e Luca Giordano, non si sono qualificati Diego Bravetti, Nicola Ippolito, Francesco De Paoli e Roberto Rombola. Nel femminile semifinale per Andrea Artimedi, quarti di finale per Giorgia di Muzio e primo turno per Erika di Muzio, non si sono qualificate Chiara Beccaglia, Elisa Mariotti, Lavinia Beccaglia e Emily di Giannantonio.

Nel torneo J4 in Estonia primo turno per Sofia Caldera e Infine in Kenya, torneo J5, quarti di finale per Denis Spiridon e secondo turno per Luca Fe’ Ostiani. Nel femminile primo turno per Carla Lazzaroni.

Paolo Angella