Race to MEF Challenger Terni, Trusendi sugli scudi: eliminato Zekic

La terza tappa della Race to MEF Challenger entra nel vivo. Sui campi in terra rossa del Tennis Club Terni i giocatori battagliano con l’obiettivo di conquistare la wild card per il tabellone principale degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | Sidernestor Tennis Cup, l’ATP Challenger targato MEF Tennis Events in programma dall’8 al 14 luglio al Tennis Club Perugia.

Sugli scudi Walter Trusendi: l’ex numero 299 del mondo, giustiziere al primo turno di Emilio Segarelli e agli ottavi di Adelchi Virgili (vincitore della Race to MEF Challenger di San Severo), ha eliminato ai quarti di finale la testa di serie numero 3 Milijan Zekic. 6-2 7-6 il punteggio in favore del “Truso”, abile a sfruttare anche le condizioni fisiche non perfette del serbo e ad approdare quindi in semifinale senza aver perso un set dall’inizio del torneo.

Bene anche Alessandro Ragazzi, vera e propria rivelazione della settimana. Il padovano classe ’96 si è reso protagonista di una grande sorpresa quando, superato il primo turno contro Mattia Mannocci, si è imposto 7-6 rit. sul numero 2 del seeding Ante Pavic, numero 352 del mondo. Ai quarti il successo contro l’umbro Giorgio Ruello con un netto 6-2 6-0 che conferma l’ottimo stato di forma di Ragazzi.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE

Walter Trusendi b. Milijan Zekic 6-2 7-6

Alessandro Ragazzi b. Giorgio Ruello 6-2 6-0

Gianluca Di Nicola – Antonio Massara

Aldin Setkic – Stefano Baldoni