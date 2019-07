Wimbledon: Roger Federer accede al terzo turno

Il sogno di Roger Federer di conquistare per la nona volta Wimbledon è ancora intatto. Dopo un primo turno in cui ha concesso a sorpresa un set al sudafricano Lloyd Harris (86), Roger ha superato senza incantare l’ostacolo rappresentato dal britannico Jay Clarke (169) nei 1/32, battendolo con il punteggio di 6-1 7-6 (7/3) 6-2.

Concentrato fin da subito, Roger ha messo in mostra una maggiore costanza nel suo tennis rispetto a due giorni fa nel primo set, dominato, ma ha iniziato a commettere una marea di errori banali nella seconda frazione, soprattutto col rovescio. Federer non ha comunque mai perso la testa e, una volta regolata la pendenza al tie-break, ha preso lo slancio verso il prossimo turno, dove affronterà il vincente del derby francese tra Lucas Pouille (28) e Grégoire Barrère (116).