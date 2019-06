Wimbledon: Il programma completo di Lunedi’ 24 Giugno

Court 1 – Ore: 12:00 – Italiane

C. Tseng vs T. Paul

M. Polmans vs M. Safwat

Z. Zhang vs S. Caruso

D. Galan vs L. Giustino

Court 2 – Ore: 12:00am

N. Milojevic vs M. Torpegaard

J. Domingues vs S. Kwon

H. Laaksonen vs J. Kubler

J. Sinner vs A. Bolt

Court 3 – Ore: 12:00am

M. Bachinger vs S. Napolitano

V. Galovic vs F. Bagnis

Y. Hanfmann vs A. Giannessi

N. Gombos vs Z. Kolar

Court 4 – Ore: 12:00am

A. Menendez-Maceiras vs D. Sela

Y. Watanuki vs A. Davidovich Fokina

S. Travaglia vs B. Rola

M. Basic vs E. Donskoy

Court 5 – Ore: 12:00am

C. Eubanks vs L. Vanni

R. Ramanathan vs L. Lacko

T. Griekspoor vs P. Cachin

D. Novak vs T. De Bakker

Court 6 – Ore: 12:00am

S. Gutierrez-Ferrol vs L. Rosol

E. Couacaud vs S. Ofner

J. Zopp vs Q. Halys

Y. Maden vs H. Moriya

Court 7 – Ore: 12:00am

T. Monteiro vs R. Marcora

G. Soeda vs F. Baldi

F. Horansky vs P. Martinez

E. Karlovskiy vs K. Coppejans

Court 8 – Ore: 12:00am

G. Garcia-Lopez vs S. Myneni

A. Nedovyesov vs G. Mager

S. Diez vs T. Ito

M. Moraing vs F. Gaio

Court 9 – Ore: 12:00am

C. Berlocq vs Y. Sugita

G. Barrere vs E. Gomez

B. Schnur vs M. Janvier

I. Marchenko vs M. Trungelliti

Court 10 – Ore: 12:00am

A. De Greef vs M. Giron

E. Hoyt vs R. Dutra Silva

D. Brands vs M. Whitehouse

J. Draper vs Y. Uchiyama

Court 11 – Ore: 12:00am

J. Duckworth vs J. Choinski

J. Vesely vs S. Bolelli

J-P. Smith vs N. Mahut

D. Young vs E. Gerasimov

Court 12 – Ore: 12:00am

E. Lopez Perez vs A. Harris

E. Ymer vs R. Bemelmans

A. Vatutin vs B. Fratangelo

B. Kavcic vs F. Arguello

Court 13 – Ore: 12:00am

A. Hoang vs K. Uchida

K. Majchrzak vs C. Lestienne

A. Popyrin vs F. Coria

M. Granollers vs P. Krstin

Court 14 – Ore: 12:00am

D. King vs S. Stakhovsky

J. Jung vs R. Quiroz

A. McHugh vs M. Ymer

R. Peniston vs A. Arnaboldi

Court 15 – Ore: 12:00am

M. Krueger vs T. Smyczek

J. Rodionov vs A. Santillan

S. Giraldo vs O. Otte

A. Balazs vs P. Polansky

Court 16 – Ore: 12:00am

C. Moutet vs L. Miedler

M. Mmoh vs N. Rubin

L. Broady vs A. Martin

Z. Li vs D. Brown